Жителя Можайска оштрафовали за незаконную добычу песка

«Гражданин, используя экскаватор-погрузчик, незаконно добывал строительный песок вблизи деревни Бугайлово. Сотрудники полиции задержали его и составили соответствующий протокол», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По итогам рассмотрения протокола нарушителя привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

Минэкологии напомнило, что добывать песок или другие полезные ископаемые без лицензии нельзя. Штрафы за нарушение могут составить от трех тысяч рублей до миллиона.

Еще 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева , 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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