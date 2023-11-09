Жителя Электростали Михаила Сабуркина наградили знаком «За доблесть и мужество»

Как рассказали в Главном управлении региональной безопасности Подмосковья, 10 сентября злоумышленник пришел в кафе Электростали с оружием и открыл огонь по выходящей из него паре. Мужчина получил тяжелое ранение в живот и скончался в больнице.

Нарушителя обезвредил Михаил Сабуркин, который набросился на него сзади и повалил на землю. Это сняли камеры видеонаблюдения.

Стрелком оказался ранее судимый за убийство и грабеж житель округа. На него возбудили уголовное дело.

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