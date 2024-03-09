Жительницы Воскресенска получили тюльпаны к 8 Марта от главы округа Алексея Малкина

Читайте нас в:

Более 300 букетов тюльпанов подняли настроения тем, кто в этот день спешил на работу, в гости и просто прогуливался по городу.

«С заместителями посовещались и подумали, как сделать праздничное настроение, решили купить цветы и поздравить наших женщин с праздником 8 марта! Мы каждую женщину, которую встречаем, поздравляем желаем счастья, весны, улыбок», - прокомментировал глава Воскресенска Алексей Малкин.

Женщины, девушки, девочки цветам были очень рады, благодарили и желали всего хорошего в ответ.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поздравлении с 8 Марта жен и матерей бойцов СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».