Жительницы Подмосковья в декрете смогут бесплатно получить новую профессию

Три выпускника лицея № 23 из Белоозерского получили по 100 баллов на ЕГЭ. Ребята отличились в русском языке и профильной математике.

Максимальный балл по русскому языку получили Виктория Сокол и Алла Войтова. Девушки готовились к экзамену как самостоятельно, так и с учителем Ниной Томиной.

«Было очень много эмоций, когда узнала результат. Это было прямо перед моим следующим экзаменом по биологии, была очень счастлива. Я бы хотела поблагодарить Нину Сергеевну, так как она уделяла очень много внимания моей подготовке к экзамену», - рассказала выпускница лицея № 23 Алла Войтова.

100 баллов по профильной математике набрал лицеист Антон Шмелев. Подготовкой к ЕГЭ он занимался вместе с классным руководителем Людмилой Лизуновой.

«Готовиться я начал за полгода до экзамена. Надеялся на 90 с плюсом, а получилось набрать все 100 баллов, чему я очень рад. Любовь к математике у меня появилась классе в пятом. В будущем хочу связать жизнь с компьютерными технологиями, стать разработчиком приложений», - прокомментировал выпускник лицея № 23 Антон Шмелев.

Сейчас выпускники подают заявлений в вузы.

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