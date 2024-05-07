Жительницы Мытищ смогут привиться от ВПЧ в детских поликлиниках

Папилломы представляют собой небольшие доброкачественные новообразования. На первый взгляд, кажется, что избавиться от бородавки достаточно просто - обратиться к косметологу. Однако некоторые типы ВПЧ обладают средней и высокой онкогенностью, что делает их опасными.

Татьяна Кравинская подчеркнула важность регулярного медицинского осмотра, как минимум раз в год, для поддержания здоровья.

Напомним, в детских поликлиниках Мытищ доступна вакцинация против ВПЧ для девочек-подростков. Прививки проводятся после консультации с детским гинекологом в детских поликлиниках № 2 и № 4.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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