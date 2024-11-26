26 ноября 2024, 13:34

Жительницу Лобни наградили орденом Преподобного Сергия за воспитание молодежи

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В минувшее воскресенье в России отмечали День матери, и в Лобне прошли мероприятия, посвященные этому важному событию. Глава округа Анна Кротова поздравила многодетных матерей и жен участников специальной военной операции, отметив вклад этих женщин в жизнь города.

Накануне праздника в Лобне прошло торжественное вручение цветов и подарков ярким представительницам города. Одной из них стала Марина Чуракова, многодетная мать и руководитель Центра помощи многодетным семьям «МногоМама Лобня». На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню матери, она приняла участие в торжественной церемонии, где ей вручили орден Преподобного Сергия Радонежского. Награду из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева получила мать 11 детей за ее самоотверженную работу и вклад в воспитание подрастающего поколения.

Центр «МногоМама Лобня», которым Марина руководит, активно помогает многодетным семьям города. В числе получателей помощи - 380 семей. Марина Чуракова уже удостоена ряда наград за свой вклад в поддержку семей, среди которых «Материнская слава» в 2016 году и «Родительская слава» в 2023 году.

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Награды Лобня Молодежь
26 ноября 2024, 13:52
Участник шоу «Танцы» провел мастер-класс в парке Зайцева в Коломне
Телеканал «360»
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Танцевальный мастер-класс приурочили ко Дню матери. Мероприятие провел участник шоу «Танцы» Антон Максаков в парке имени Зайцева в Коломне.

Мастер-класс приурочили ко Дню матери. Здесь же прошел праздничный концерт и работала ярмарка. Жители смогли приобрести полезные и вкусные подарки ручной работы.

Помимо этого, в сквере организовали прием гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Все желающие передали вещи, продукты питания и трогательные письма бойцам.

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Антон окончил Егорьевский колледж педагогики и искусств. В хип-хоп и брейк-данс он пришел самостоятельно. Уличными танцами Антон покорил членов жюри. Сейчас хореограф обучает этому всех желающих. Десятки жителей приняли участие в мастер-классе.

«Этот мастер-класс мне запомнился тем, что здесь я узнал много новых движений. Теперь я приду в студию», - сказал житель Коломны.

Коломна
26 ноября 2024, 13:35
Итоги работы коммунальных служб за неделю подвели в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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На оперативном совещании в Лобне обсудили уборку снега, тренировку по действиям при авариях и текущие работы по благоустройству. Глава города Анна Кротова отметила, что несмотря на хорошие результаты уборки снега, есть места, требующие дополнительного внимания.

В рамках совещания было принято решение продолжить работу с управляющими компаниями для решения жалоб жителей. Также были обсуждены результаты противоаварийной тренировки, проведенной с участием «МСК-Энерго». Электрики ознакомились с необходимыми действиями в случае аварийных отключений электроэнергии.

Что касается благоустройства, то 13 пешеходных коммуникаций уже модернизированы, а работы по 12 тротуарам продолжаются. Подрядчики также завершат уборку строительного мусора с площадок для детей до 2 декабря.

В пятницу пройдет большое совещание, на котором обсудят достижения года в таких сферах, как благоустройство, строительство социальных объектов и работа транспортных компаний.

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ЖКХ Лобня Строительство
26 ноября 2024, 13:31
Картины из саморезов и абстрактные панно. Более 200 работ представили на фестивале современного искусства в Зарайске
Телеканал «360»
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В Зарайске открыли фестиваль современного искусства «Перезагрузка 2.0». В экспозиции представлено более 200 работ от 50 художников. Выставки включают картины из саморезов и бумаги, абстрактные панно из дерева и традиционные холсты с маслом и акрилом.

На фестивале также проходят мастер-классы, лекции и перформансы. Среди участников заявлены 18 авторов из Творческого союза художников, работающих в различных жанрах: от пейзажа до исторической живописи.

Выставки размещены в исторических зданиях - старинном особняке и доме Григория Мачтета. Фестиваль демонстрирует контраст между прошлым и будущим, подчеркивая важное культурное значение Зарайска. Организаторы отмечают, что город с богатым наследием, включая найденного бизона эпохи 2000 лет до нашей эры и творческую историю Достоевского, как бы «призывает» современное искусство вернуться. Фестиваль продлится до 12 января, а по выходным будут проходить бесплатные мастер-классы.

ЖКХ Лобня Строительство
26 ноября 2024, 13:30
Лекция об истории Египта пройдет Лобне 26 ноября
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Детской библиотеке Лобни пройдет интерактивная лекция, посвященная Древнему Египту. Все желающие смогут узнать интересные факты и поучаствовать в креативных заданиях.

В Лобненской Детской библиотеке состоится арт-путешествие «Чудеса Древнего Египта». Ведущая лекции, Ирина Гуськова, уверена, что в мире истории и искусства всегда можно найти что-то новое и интересное. В ходе мероприятия участники смогут не только узнать увлекательные факты о культуре Древнего Египта, но и попробовать себя в творческих заданиях, которые помогут лучше понять загадочную цивилизацию.

Вход на лекцию свободный, она предназначена для детей старше 7 лет и взрослых. Библиотека приглашает всех желающих погрузиться в атмосферу таинственного Египта и получить новые знания о древней культуре.

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Египет Лобня История

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