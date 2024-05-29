Жительницу Курской области в федеральном розыске задержали в Подмосковье

Площадку для игры в пляжный волейбол установили в парке Победы в Наро-Фоминске. Там также обустроили велодорожки, установили новые скамейки и урны.

Как рассказали в министерстве благоустройства Подмосковья, на территории парка также работает детская и спортивная площадки. Там можно позаниматься на тренажерах, поиграть в настольный теннис, заняться йогой.

«Пляжный волейбол - популярный вид спорта, игра на разделенной высокой сеткой песчаной площадке, в которой две команды, находящиеся по разные стороны сетки, перебрасывают через нее мяч, как правило, руками, с целью приземлить его на чужой половине и не допустить падения мяча на своей половине поля», - отметили в ведомстве.

В парке проложили велодорожку, установили скамейки и урны.

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