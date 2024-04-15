Жительница Воскресенска продолжила семейную династию работников завода «Фетр»

Одно из старейших предприятий Воскресенска отличается не только своей историей и вкладом в создание рабочих мест в регионе, которых насчитывается 170, но и уникальной традицией продолжения семейных династий среди своих сотрудников. Оксана Трушкова, заместитель главного бухгалтера, является ярким примером этой традиции, отмечая 15-летие своей работы на заводе.

«В этом году уже 15 лет, как я здесь работаю. Я уже третье поколение, которое работает на данном предприятии. Здесь работали мои бабушка и дедушка, мои родители. Мама вообще была, так скажем, в передовицах. Ей очень нравилось шить шляпы, бабушка была бригадиром и много лет здесь отработала. Моя работа заключается в проверке всех документов, сдаче отчетов. Коллектив у нас очень хороший, дружный. Руководство нас всегда поддерживает, помогает», - рассказала заместитель главного бухгалтера Оксана Трушкова.

Главным качеством работника она отметила необходимость постоянно развиваться в своей профессии.

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