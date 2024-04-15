15 апреля 2024, 21:06

Жительница Воскресенска продолжила семейную династию работников завода «Фетр»

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Работница воскресенского завода «Фетр», Оксана Трушкова, трудится на производстве 15 лет. Она рассказала, что на этом же предприятии работали ее мама, папа, бабушка и дедушка.

Одно из старейших предприятий Воскресенска отличается не только своей историей и вкладом в создание рабочих мест в регионе, которых насчитывается 170, но и уникальной традицией продолжения семейных династий среди своих сотрудников. Оксана Трушкова, заместитель главного бухгалтера, является ярким примером этой традиции, отмечая 15-летие своей работы на заводе.

«В этом году уже 15 лет, как я здесь работаю. Я уже третье поколение, которое работает на данном предприятии. Здесь работали мои бабушка и дедушка, мои родители. Мама вообще была, так скажем, в передовицах. Ей очень нравилось шить шляпы, бабушка была бригадиром и много лет здесь отработала. Моя работа заключается в проверке всех документов, сдаче отчетов. Коллектив у нас очень хороший, дружный. Руководство нас всегда поддерживает, помогает», - рассказала заместитель главного бухгалтера Оксана Трушкова.

Главным качеством работника она отметила необходимость постоянно развиваться в своей профессии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион запустит около 280 проектов импортозамещения. Они создадут 26 тысяч рабочих мест.

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Семья Заводы Воскресенск
15 апреля 2024, 22:21
Пешеходный переход через железную дорогу вернули возле станции Балашиха
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Наземный переход для пешеходов через железнодорожные пути вернули по просьбам жителей. Место расположено возле станции Балашиха.

Переход оборудован светофором и пандусом. Возле него сделали автобусную остановку и пешеходный переход, где сделали «зебру».

Также в Балашихе благоустроят «народную тропу» вдоль забора школы № 33 по обращениям жителей. Ее длина составит почти 100 метров. Горожане также попросили привести в порядок аллею между образовательными учреждениями. В мае здесь высадят 30 саженцев жасмина и сирени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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Благоустройство Дороги Балашиха
15 апреля 2024, 22:19
Депутат из Химок Глеб Демченко передал гуманитарный груз бойцам СВО
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Муниципальный депутат городского округа Химки Глеб Демченко с волонтерами и местными жителями собрал гуманитарный груз для бойцов зоны специальной военной операции. Посылку с вещами первой необходимости уже доставили военнослужащим.

Депутаты, общественники и сотрудники местных организаций каждый день передают гуманитарную помощь в зону спецоперации. В общей сложности в Химках собрали более 200 тонн гуманитарного груза.

«Любая поддержка и внимание со стороны соотечественников важны. Военнослужащим вместе с вещами первой необходимости передаем письма и рисунки от детей. Бойцы носят их в нагрудных карманах, как напоминание о том, ради кого они сейчас находятся вдали от дома», - рассказал Глеб Демченко.

Адреса пунктов сбора гуманитарного груза можно уточнить в центре поддержки участников спецоперации и их семей по номеру телефона: 7 (495) 793-09-88. Горячая линия организации работает с 09:00 до 19:00 по будням и с 12:00 до 16:00 по выходным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников СВО.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Военные Депутаты
15 апреля 2024, 22:18
Гостехнадзор обнаружил у жителя Ногинска поддельное удостоверение тракториста
Пресс-служба министерства экологии Московской области
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Инспекторы управления Гостехнадзора Минэкологии выявили нарушителя в Ногинске.  Местный житель обратился в ведомство, чтобы заменить удостоверение тракториста-машиниста, однако когда он предъявил документы, выяснилось, что они поддельные.

«Выдача данного удостоверения не подтвердилась, материалы в отношении нарушителя переданы в МУ МВД России „Ногинское“ для проведения дальнейшей проверки и принятия решения», - рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Напомним, что на прошлой неделе подобный случай произошел в Подольске. Там при проведении технического осмотра самоходного транспортного средства у его владельца инспекторы обнаружили поддельное удостоверение тракториста-машиниста.

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Реутов Машины Балашиха
15 апреля 2024, 22:14
Собрание литературного объединения «Радуга» прошло в Воскресенске
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В центральной библиотеке Воскресенска прошло собрание литературного объединения «Радуга» имени Лажечникова. В нем приняли участие литераторы из Коломны, Бронниц, Луховиц, Ступино и Шатуры.

Мероприятие организовали в честь 70-летия Виктора Лысенкова, который является руководителем объединения и заместителем председателя Московской областной организации Союза писателей России.

Руководитель управления культуры администрации Елена Баклушина вручила Виктору Лысенкову благодарственное письмо от министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова.

В знак признания успешного сотрудничества с управлением культуры, председатель Московской областной организации Союза писателей России, Сергей Антипов, вручил Елене Баклушиной юбилейную медаль «25 лет Московской областной организации Союза писателей России».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется. Там можно найти события ко Дню космонавтики, и не только.

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