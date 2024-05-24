Жительница Воскресенска приняла участие в праймериз «Единой России»

Предварительное голосование «Единой России» - это открытая и прозрачная процедура, не имеющая аналогов в нашей стране. Она предоставляет гражданам возможность на раннем этапе определить своих фаворитов и сделать выбор, кого они хотели бы видеть во власти от правящей партии.

Поддержку новичкам в политике оказывает кадровый образовательный проект «ПолитСтарт».

«Как кандидат и участник „ПолитСтарта“ считаю своим долгом проголосовать за тех кандидатов, которые по итогам предварительного голосования будут выдвинуты „Единой Россией“ на выборы в Совет депутатов городского округа Воскресенск», - заявила Анастасия Парахина.

Участникам проекта доступна база знаний Высшей партийной школы, а также очные модули с экспертами в области политических технологий, депутатами Госдумы и Мособлдумы. В ходе живого общения участники проекта получают рекомендации и ответы на свои вопросы.

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