Жительница Ступина выплатит более 18 миллионов рублей за ущерб почве из-за свалки
Минэкологии добилось возмещения ущерба, нанесенного почве незаконной свалкой в Ступине. Жительница деревни Колдино выплатит 18 миллионов рублей по решению суда.
Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, на одном из участков в деревне Колдино образовалась незаконная свалка. Земельный участок принадлежал жительнице округа.
«Гражданка не обеспечила контроль за сохранностью земель, в результате чего неизвестные лица свозили и размещали на ее участке отходы. По заключению экспертов, площадь перекрытия мусором составила почти 500 квадратных метров, общий объем незаконного размещения - 242 кубометра», - сказал министр.
Он добавил, что по Земельный кодекс России устанавливает приоритет охраны земли.
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