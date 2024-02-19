19 февраля 2024, 13:47

Жительница Ступина выплатит более 18 миллионов рублей за ущерб почве из-за свалки

Пресс-служба Минэкологии МО
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Минэкологии добилось возмещения ущерба, нанесенного почве незаконной свалкой в Ступине. Жительница деревни Колдино выплатит 18 миллионов рублей по решению суда.

Как рассказал глава Минэкологии Подмосковья Тихон Фирсов, на одном из участков в деревне Колдино образовалась незаконная свалка. Земельный участок принадлежал жительнице округа.

«Гражданка не обеспечила контроль за сохранностью земель, в результате чего неизвестные лица свозили и размещали на ее участке отходы. По заключению экспертов, площадь перекрытия мусором составила почти 500 квадратных метров, общий объем незаконного размещения - 242 кубометра», - сказал министр.

Он добавил, что по Земельный кодекс России устанавливает приоритет охраны земли.

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Природа Экология
19 февраля 2024, 13:46
Хоккеисты из Королева впервые выиграли Кубок Патриарха
Минспорта Московской области
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Юные хоккеисты из Королева впервые стали победителями Кубка Патриарха. Соревнования проводились среди детских команд по русскому хоккею.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, ребята прошли соревнования группового этапа без единого поражения, и теперь они сразятся за первое место.

Соперниками подмосковной команды стали хоккеисты из Кирова, которые первыми открыли счет, но команда СШОР «Королев» не только смогла отыграться, но и выиграть соревнование с разгромным счетом 6:1.

«Для меня этот кубок уже пятый подряд по счету: сперва я играла за девочек, потом за мальчиков, а два года назад - и за тех, и за других. И получается, последний по возрасту, поэтому очень хотелось, наконец выиграть» - рассказала участница турнира.

Напомним, что Розыгрыш XIV Кубка Патриарха среди детских команд по русскому хоккею прошел в Москве на ГУМ-катке с 14 по 16 февраля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Школьники Королев
19 февраля 2024, 13:39
Минкультуры Подмосковья напомнило о старте конкурса «Горжусь российской инженерией»
Unsplash
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Всероссийский конкурс видеороликов для студентов и школьников пройдет в рамках международной выставки «Россия». Участникам в возрасте от десяти лет до 21 года надо снять видеоролики о достижениях страны в разных областях: авиации, судостроении, энергетике и покорении космоса.

Конкурсанты могут поделиться историей российского ученого или конструктора, рассказать о сооружении или изобретении, повлиявшем на историю страны. С форматом работы участникам предлагают определиться самостоятельно - это могут быть фильмы, короткометражки или интервью.

Регистрация продлится на сайте до 20 февраля.

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Школьники Студенты конкурсы
19 февраля 2024, 13:25
Мужчину с разрывом аневризмы аорты спасли в больнице в Долгопрудном
Пресс-служба Минздрава МО
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Пациент 63 лет поступил в больницу Долгопрудного с жалобами на боли в поясничной области. После обследования врачи выявили у него разрыв аневризмы брюшной аорты — состояние, угрожающее жизни.

Разрыв аорты - одно из наиболее опасных сердечно-сосудистых заболеваний, которое приводит к летальному исходу. Пациенту повезло, так как вокруг поврежденного сосуда образовался рубец, который ограничил распространение крови и создал барьер между гематомой и остальной брюшиной. Поэтому кровоизлияния не произошло.

«Для спасения жизни пациента мы выполнили резекцию аневризмы, то есть заменили иссеченный участок искусственным кровеносным сосудом. Нам удалось восстановить нормальный кровоток и предотвратить дальнейший разрыв», - рассказал сосудистый хирург Долгопрудненской больницы Сергей Тимиряев.

Операция прошла успешно и заняла более трех часов. Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он чувствует себя хорошо и скоро поедет домой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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Больницы Врачи Мужчины Долгопрудный
19 февраля 2024, 13:24
Подмосковные росгвардейцы совершили более 2 тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю
Пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области
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Подмосковная Росгвардия совершила более двух тысяч выездов по сигналу тревоги за неделю. По подозрению в совершении преступлений и нарушений задержали более 740 человек.

Как рассказали в ведомстве, за неделю правоохранители не допустили ни одной кражи с охраняемых объектов.

За этот период росгвардейцы также провели более 6,4 тысячи проверок сохранности оружия. Они составили 175 протоколов о нарушениях в этой области.

Кроме того, за неделю ведомство выполнило около 20 задач по силовому сопровождению специальных мероприятий.

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Росгвардия

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