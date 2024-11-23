Жительница Павловского Посада вошла в топ-3 участников форума «Выбор.ФМ»

Участники форума работают над созданием инновационных проектов в избирательном процессе, делятся опытом и идеями с единомышленниками из разных регионов. Основной целью мероприятия стало развитие молодежной активности в избирательной системе и привлечение внимания к важности участия в выборах.

На торжественном открытии форума участников приветствовали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

«Выбор.ФМ» стал первым полномасштабным молодежным проектом Центральной избирательной комиссии Российской Федерации при поддержке Российского фонда свободных выборов. В рамках форума молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет работают над созданием перспективных инициатив, которые могут быть реализованы в избирательной системе России.

Анастасия Подгорная уверенно продемонстрировала свои лидерские качества, творческий подход и глубокое понимание значимости избирательного процесса, что позволило ей войти в число лучших участников. Ее успех стал ярким примером для молодежи Московской области и вдохновил других участников на достижение высоких результатов.

Форум продолжает свою работу, а участники надеются, что их проекты внесут значительный вклад в развитие современной избирательной системы России.

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