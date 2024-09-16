Жительница Озер родила 10-го ребенка в перинатальном центре Коломны

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«Девочка появилась на свет в результате естественных родов. Мы помогли наладить грудное вскармливание. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и находятся на совместном пребывании. Сегодня они отправятся домой к своей большой дружной семье», - рассказала заведующая акушерским отделением Светлана Туманова.

Женщина уже второй раз рожает в Коломенском перинатальном центре.

«Я очень благодарна сотрудникам центра за профессионализм, доброту, отзывчивость и комфортные условия „как дома“, - рассказала многодетная мама.

Интернет-портал « Стань мамой в Подмосковье » поможет найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе. Задать интересующие вопросы также можно по телефону 8 (800) 550-30-03.

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