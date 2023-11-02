Жительница Одинцова совершила путешествие по Арктике на «Москвиче»

Раньше Наталья вместе с родителями часто путешествовала по России. Когда ее знакомый Александр Еликов предложил поехать в Заполярье, девушка не смогла отказаться. Вместе с ней в команде были еще три человека.

В дороге у каждого были свои обязанности. Например, Шиповская отвечала за бытовую часть и технику.

«Путешествие - это всегда эмоция, а они дают нам заряд на определенный момент жизни. И чем ярче эмоции, тем интересней нам дальше жить. Поэтому в путешествие мы выбрали машину „Москвич“, чтобы дала нам заряд на годы вперед», - поделилась Наталья.

Отправиться в поездку зимой на «Москвиче» было настоящим испытанием. Автомобиль часто ломался, ведь ему более 40 лет. К тому же машину не стали модернизировать перед поездкой, и «Москвич» отправился в путь с неисправной печкой. Этот недостаток пришлось компенсировать покупкой валенок.

«С утра встали, позавтракали и в дорогу. По пути, конечно, были остановки. Мы смотрели достопримечательности, ели, ремонтировали „Москвич“ и продолжали наше движение», - рассказала Наталья.

Следуя по маршруту, они увидели Ямальскую сверхглубокую скважину, безлюдную лесотундру и даже пересекли Полярный круг. Путешественники останавливались в придорожных отелях, ночевали в палатках и в чуме на Ямале.

Финал поездки состоялся на Красной площади в Москве. За время пути команда преодолела на машине около 10 тысяч километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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