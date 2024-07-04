Жительница Мытищ приняла участие в параде в честь освобождения Белоруссии

Объем закупок госкомпаний у самозанятых превысил 300 миллионов рублей в Подмосковье с начала года. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По словам Зиновьевой, число самозанятых поставщиков увеличилось на 21,4% до 520. Самыми популярными закупками стали специализированные строительные работы, юридические и бухгалтерские услуги, а также телекоммуникации.

За соблюдение обязательной правительственной 25% квоты на закупки крупных госкомпаний у предпринимателей отвечает Корпорация МСП. По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, интерес российских самозанятых к участию в закупках в рамках 223-ФЗ растет. При этом, их количество выросло на 25% и превысило пять тысяч человек.

«По итогам первых шести месяцев текущего года общий объем поставленных ими товаров и услуг составил почти 4,5 миллиарда рублей, увеличившись на 22% в сравнении с прошлогодним показателем», - прокомментировал Исаевич.

Напомним, с 1 апреля 2020 года самозанятые могут участвовать в закупках по 223-ФЗ на тех же условиях, что и малый и средний бизнес.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Ленинском округе построят индустриальный парк по договору на ПМЭФ.

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