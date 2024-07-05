05 июля 2024, 13:17

Жительница Мытищ приняла участие в форуме многодетных матерей России

Пресс-служба городского округа Мытищи
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В Москве на ВДНХ прошел форум «Многодетная Россия». В нем поучаствовала многодетная мама из Мытищ Татьяна Альмухаметова.

Жительница Мытищ представила на всероссийском форуме свой проект патриотического воспитания молодежи «Мы гордимся тобой». Он включает в себя серию мастер-классов для школьников. На них детям рассказывают о волонтерстве, а также предоставляют шанс пообщаться с героями.

Татьяна Альмухаметова - волонтер, активист и мама пятерых детей. Пару лет назад они приехала в Мытищи из Луганской республики. Теперь Татьяна возглавляет фонд «От сердца к сердцу», регулярно организовывает сбор и отправку гумпомощи в новые регионы и на линию соприкосновения.

«На форуме много говорили о поддержке многодетных семей, о важности сохранения семейных ценностей. В частности, была принята инициатива об обеспечении семей жильем. На выставке „Россия“ сразу нашла павильон Луганской народной республики. Для меня это возможность ощутить себя на Родине. Там сейчас мама, родные, сын уехал туда работать волонтером. Пообщалась с молодежью, очень впечатлена тем, какая там молодежь - патриотичная, понимающая, правильно мыслящая», - прокомментировала многодетная мама из Мытищ Татьяна Альмухаметова Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Семья
05 июля 2024, 13:46
Более 90 заявок на субсидию по маркетплейсам приняли в Подмосковье с января
Медиасток.рф
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Прием заявок на субсидию при выходе на маркетплейсы продолжается в Подмосковье. По словам заместителя председателя правительства Московской области Екатерины Зиновьевой, предприниматели региона подали уже более 90 заявок.

Прием заявок на субсидию стартовал в Подмосковье в начале года. Мера поддержки помогает предпринимателям компенсировать часть затрат на оплату комиссии, продвижение товаров и их доставку «Сегодня Мининвест получил уже 92 такие заявки на общую сумму 24,4 миллиона рублей. При этом 66 предпринимателей уже получили субсидии. Общий размер предоставленной поддержки составил 15,5 миллиона рублей», - отметила Зиновьева.

Претендовать на субсидию могут юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Максимальный размер поддержки - 500 тысяч рублей за весь период реализации программы.

Одним из получателей субсидии в этом году стала компания «СЕРЖИО НЕРО» из Жуковского - производитель парфюмерно-косметической продукции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
05 июля 2024, 13:28
Еще 9 станций зарядки электрокаров открыли в Подмосковье в 2024 году
Мособлэнерго
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Реализация программы развития электрозарядной инфраструктуры продолжается в Московской области. В ее рамках компания «Мособлэнерго» установила 9 электрозарядных станций в различных муниципалитетах региона в 2024 году.

Новые станции появились в Коломне, Серпухове, Красногорске, Нахабине, Долгопрудном, Мытищах и Пушкино. Для их использования необходимо загрузить специальное мобильное приложение Plug me, где есть подробная информация о процессе зарядки и контактный номер техподдержки.

Сведения о расположении зарядных станций доступны на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе для потребителей. Планируется, что до конца 2024 года будет установлено еще 11 электрозарядных станций аналогичной мощности.

Вице-губернатор Московской области, министр энергетики Евгений Хромушин отметил, что правительство региона уделяет особое внимание развитию зеленой энергетики. В рамках программы ведется расширение сети электрозарядных станций.

На сегодняшний день в регионе функционируют 493 станции, среди которых 202 станции, поддерживающие быструю зарядку.

«Установка станций осуществляется за счет инвестиционной деятельности компаний», - подчеркнул Хромушин.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Машины
05 июля 2024, 13:25
Более 8 участков региональных дорог отремонтируют в Мытищах в этом году
Пресс-служба городского округа Мытищи
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Более 18 километров на восьми участках региональных дорог отремонтируют сотрудники «Мосавтодора» в Мытищах в этом году. Сейчас идут работы на Осташковском шоссе.

Рабочие ремонтируют участки шоссе в деревнях Болтино и Подрезово. Также особое внимание уделяют высокоинтенсивным дорогам. К примеру, по Осташковскому шоссе ежедневно проезжают 15 тысяч автомобилей.

Уже завершено обновление участка Волковского шоссе, центральной улицы в Поведниках и Речной улицы в деревне Большая Черная.

В планах отремонтировать участки дорог Центральной улицы в поселке Мебельной Фабрики и Пролетарской улицы в деревне Пирогово. Всего благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Мытищах в этом году планируют привести в порядок свыше 18 километров дорожного полотна.

Также в округе регулярно проводят обследования полотна на разных улицах. Внимание уделяют состоянию не только автомобильных дорог, но и тротуаров, светофоров, дорожных знаков и ограждений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мытищи Дороги Ремонтные работы
05 июля 2024, 13:24
Депутат Александр Ходырев из Королева получил звание заслуженного работника местного самоуправления
Аппарат правительства Российской Федерации
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Председатель Совета депутатов городского округа Королев Александр Ходырев получил почетное звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации». Государственную награду вручили в Кремле.

На церемонии Александр Ходырев поблагодарил правительство России за высокую оценку своего труда и пообещал продолжать работу на благо любимого Королева и родного Подмосковья.

Сейчас Ходырев занимает пост председателя Совета депутатов в Королеве. Он напрямую контактирует с местными жителями, держит на контроле строительство социальных объектов в городском округе, проверяет качество содержания и ремонта жилого фонда.

«Как и прежде, главной опорой считаю мнение наших жителей, которые помогают решать насущные городские проблемы», - отметил депутат.

Звание «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации» присваивают за успехи в работе, плодотворное сотрудничество с населением и решение вопросов разного уровня сложности. Идею об учреждении этой награды поддержал президент Владимир Путин.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Награды Депутаты Королев

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