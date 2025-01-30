Жительница Можайского округа узнала о судьбе погибшего в концлагере отца

В гости к ветерану пришли заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова, заведующий Порецким территориальным отделом Зарина Турдыева и представители администрации округа. Они вручили ей цветы и подарки и передали поздравления от президента страны, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы Можайского округа Дениса Мордвинцева.

Коренная жительница Можайского округа Валентина Хреновская родилась в 1925 году на хуторе близ деревни Никольское. Отец ушел на фронт в июле 1941 года.

Оккупацию 16-летняя девушка перенесла в Желомеено. После девушку направили работать на московский военный завод в Кунцево.

Муж Николай Трофимович работал водителем в Порецком санатории. Супруги вырастили и воспитали троих детей. У них есть внуки Андрей и Дмитрий, правнуки Анна, Матвей и Андрей, а также взрослая правнучка Александра и праправнучка Стефания.

Также в этот день Валентине Петровне сообщили информацию о судьбе и месте захоронения ее пропавшем без вести отце. Красноармеец Петр Траксин сражался в Смоленской области в августе–сентябре 1941. Его часть попала в окружение, и он скончался в январе 1942 года.

Валентина Хреновская награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»