Жительница Красногорска Александра Бухарова отметила 95-летний юбилей

Депутат Артур Бадретдинов поздравил жительницу Красногорска Александру Петровну Бухарову с 95-летним юбилеем. Она переехала в муниципалитет в 1954 году и отработала на заводе «Тиги Кнауф» 35 лет.

Александра Петровна приехала в Красногорск, когда выпускалась из Ленинградского политехнического института в Ташкенте. Учебное заведение эвакуировали в Узбекскую ССР в годы Великой Отечественной войны. Студентку распределили на первый в стране завод по производству сухой гипсовой штукатурки. Александра Петровна проработала в «Тиги Кнауф» 35 лет и стала единственной женщиной-руководителем из 10 начальников производственных цехов.

«Мы выпускали отделочные материалы для потолка очень красивые. Продукция шла на Москву. После войны строительство было колоссальное», - поделилась воспоминаниями Александра Петровна.

Александре Петровне вручили поздравительный адрес и цветы от главы округа Дмитрия Волкова.

«Не могу даже подобрать слов, которые бы описали ту энергичность и силы, которыми зарядила нас Александра Петровна. Конечно, нам нужно только учиться у нашего старшего поколения быть такими же энергичными», - сказал депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

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