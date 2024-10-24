24 октября 2024, 15:04

Жительница Красногорска Александра Бухарова отметила 95-летний юбилей

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Артур БадретдиновАлександру Петровну Бухарову«Тиги Кнауф» 35 лет

Депутат Артур Бадретдинов поздравил жительницу Красногорска Александру Петровну Бухарову с 95-летним юбилеем. Она переехала в муниципалитет в 1954 году и отработала на заводе «Тиги Кнауф» 35 лет.

Александра Петровна приехала в Красногорск, когда выпускалась из Ленинградского политехнического института в Ташкенте. Учебное заведение эвакуировали в Узбекскую ССР в годы Великой Отечественной войны. Студентку распределили на первый в стране завод по производству сухой гипсовой штукатурки. Александра Петровна проработала в «Тиги Кнауф» 35 лет и стала единственной женщиной-руководителем из 10 начальников производственных цехов.

«Мы выпускали отделочные материалы для потолка очень красивые. Продукция шла на Москву. После войны строительство было колоссальное», - поделилась воспоминаниями Александра Петровна.

Александре Петровне вручили поздравительный адрес и цветы от главы округа Дмитрия Волкова.

«Не могу даже подобрать слов, которые бы описали ту энергичность и силы, которыми зарядила нас Александра Петровна. Конечно, нам нужно только учиться у нашего старшего поколения быть такими же энергичными», - сказал депутат местного Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

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Красногорск
24 октября 2024, 15:56
Улицу поселка в Люберцах назовут в честь директора птицефабрики
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
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Одну из улиц поселка Мирный назовут в честь легендарного жителя поселка Томилино Михаила Брыксина. С такой просьбой обратились в совет депутатов округа ветераны.

Глава совета Владимир Ружицкий вместе с депутатом Московской областной думы Лидией Антоновой провел прием граждан. В нем приняли участие также представители администрации, общественной палаты, местного отделения партии «Единая Россия» и депутаты.

Мария Шмаева из Томилина от имени старожилов поселка обратилась с вопросом об увековечивании памяти директора птицефабрики. Совет депутатов принял решение назвать одну из новых улиц поселка Мирный в честь Михаила Брыксина.

Владимир Ружицкий рассказал, что другими темами обращений жителей округа были проблемы благоустройства, подготовки к зиме и несанкционированной уличной торговли.

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Люберцы ЖКХ
24 октября 2024, 15:27
Тендер на благоустройство зоны отдыха «Южное озеро» объявили в Черноголовке
Медиаархив Подмосковья
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Зону отдыха «Южное озеро» благоустроят в Черноголовке. Госзакупку на поиск подрядчика опубликовали в Единой информационной системе.

Как рассказала глава Комитета по конкурентной политике Светлана Журавлева, благоустройство проведут по программе формирования современной городской среды за счет регионального и федерального бюджетов.

Завершить работы планируют в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске Мытищинской хорды в декабре. Дорога станет Северным дублером МКАД, заберет транзитный поток и разгрузит несколько шоссе.

Благоустройство Черноголовка
24 октября 2024, 15:17
Литературный квартирник прошел в школе № 10 в Павловском Посаде
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В школе № 10 Павловского Посада состоялся литературный квартирник, организованный участниками театрального кружка «Театральное творчество» под руководством своих наставников. Мероприятие собрало множество зрителей, готовых окунуться в мир искусства и творчества.

Участники театрального кружка продемонстрировали зрителям впечатляющие упражнения по актерскому мастерству и представили этюды из спектаклей, которые уже успели завоевать признание у публики.

Особое значение этому мероприятию придавал тот факт, что квартирник совпал с днем рождения студии, которой исполнилось два года. Этот праздник подарил всем собравшимся особую атмосферу тепла и единения, ведь не каждый день можно отметить такие важные события в кругу творческих людей.

Завершением вечера стало выступление выпускницы студии с ее авторской песней, которая затронула сердца всех присутствующих.

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Павловский посад
24 октября 2024, 15:03
Общество слепых в Красногорске закупит тонометры с речевым выходом
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Депутат Московской областной Думы Роман Володин провел прием в Красногорско-Истринской местной организации Всероссийского общества слепых. Народный избранник передал учреждению сертификат на 50 тысяч рублей. Сумму можно потратить на закупку медицинских приборов с речевым выходом.

Первой на встречу пришла серебряный волонтер Наталия Степанова. Она задала вопросы по работе для молодых инвалидов по зрению и использованию крупного шрифта в официальных документах.

«Мы сами приезжаем в Общество слепых, чтобы нашим маломобильным жителям было удобнее. Также у нас добрая традиция - всегда в октябре передаем сертификат номиналом 50 тысяч рублей из личных средств для нужд общества», - прокомментировал депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин.

Сертификат позволит Обществу слепых в Красногорске приобрести термометры и тонометры с речевым выходом, говорящие будильники и другие тифлосредства, в том числе тактильные трости.

Помимо этого, члены организации инициировали проект «Армейский душ». Они ежемесячно делают по тысячи упаковок сухого душа, которые затем передают Фонду помощи участникам СВО.

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Красногорск

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