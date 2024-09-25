Жительница Химок приняла участие в Евразийском женском форуме

Главной повесткой встречи стала тема «Женщины за укрепление доверия и глобальное сотрудничество». Среди участниц: представили исполнительных органов власти, международных организаций, бизнеса, научного сообщества, общественных организаций и авторитетные деятели международного женского движения.

«Безусловно, это одна из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, их поистине колоссальную созидательную роль практически во всех сферах нашей жизни. В российских женщинах раскрывается душа России: ее красота, притягательность, теплота, милосердие и душевная щедрость», - отметил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Программа включала более 100 мероприятий, среди которых стратегические сессии, заседания международных объединений и первый женский форум стран Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Роли женщин в мире были посвящены пять тематических платформ.

«Большая честь для меня принять участие в работе форума, который объединяет тысячи женщин со всего мира. Это площадка для диалога, обмена опытом, поиска лучших решений и внедрения эффективных практик», - сказала председатель химкинского отделения Союза женщин России Ольга Бахмутова.

Отметим, что Евразийский женский форум - крупнейшая международная площадка, которая объединяет женщин со всех континентов для совместного решения глобальных проблем.

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