Жительница Богородского пострадала при теракте в Crocus City Hall

Билеты на концерт были подарком к ее дню рождения. Вместе со своим спутником она прибыла за час до начала мероприятия. Когда началась стрельба, Наталья и другие посетители пытались найти безопасный выход. Путь к единственному эскалатору был перекрыт, а террористы приближались.

В отчаянии группа людей, включая Наталью, попыталась спастись через окна, в конечном итоге спустившись в подвал здания. При попытке выбраться наружу Наталья столкнулась со стеной и получила травмы.

Примерно через 40 минут после начала атаки им удалось выбраться из здания и на автомобиле покинуть место происшествия. По пути женщина почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к сотрудникам полиции. После оказания первой помощи ее доставили в больницу.

В ее день рождения Наталью выписали из больницы. Она вместе с сыном отправилась в Ногинск и возложила цветы к стихийному мемориалу.