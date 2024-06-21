Жительница Балашихи Татьяна Соболева стала героиней клипа певицы Юты

Музыкальный клип посвящен героям страны, бойцам, которые не вернулись домой. Их имена навсегда останутся в памяти российского народа.

Главную роль исполнила мама Сергея Соболева - Татьяна. Историю своего сына женщина рассказала в эфире федерального канала. Ведущую передачи певицу Юту вдохновил подвиг Сергея, и она пригласила Татьяну Николаевну сняться у себя в клипе.

Сергей Соболев - герой своего времени. Он окончил Военный университет Министерства обороны Российской Федерации. Во время обучения мужчина участвовал в параде Победы на Красной площади, а после выполнял боевые задачи в Сирии. За верную службу был награжден тремя медалями.

Сергей дважды участвовал в специальной военной операции. В апреле 2022 года он возглавил штурмовую группу в Донецкой Народной Республике. Был ранен. За храбрость его наградили медалью Суворова. Мужчина погиб 12 апреля 2023. Его наградили посмертно орденом Мужества.

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