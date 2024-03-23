Жительница Балашихи сдала кровь для пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Она рассказала, что не понаслышке знает, как важна донорская помощь пострадавшим.

«Донором стала после того, как сама попала в аварию. После восстановления решила тоже помогать. Я сдаю кровь с 2005 года. Вчера в половине девятого увидела сообщение о трагедии. Решила сегодня прийти помочь людям, которые пострадали», - рассказала Ермолова.

За первый час работы центра кровь сдали более 600 человек и число желающих не уменьшается.

По словам главного врача Московского областного центра крови Марии Аппалуп, люди стоят в очередях, чтобы помочь нуждающимся.

«Такой огромный наплыв у нас только сегодня. Обычно, когда мы работаем семь дней в неделю, по выходным порядка 120 человек проходит только на этой площадке. В среднем по области - порядка 300. Это обычные для нас цифры, но сегодня будет значительно больше», - отметила Аппалуп.

Сдать кровь может каждый житель Подмосковья. Главное - быть здоровым на момент донации. С собой обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС. Филиалы центра работают в Щелково, Подольске, Мытищах, Сергиевом Посаде, Дмитрове, Наро-Фоминске, Химках, Королеве, Ногинске, Люберцах и Раменском.

По последним данным СК, общее число жертв составляет 115 человек, более 100 пострадали.

Теракт в Crocus City Hall произошел 22 марта около 20:00. Группа вооруженных автоматами террористов открыли огонь по людям, которые пришли на концерт группы «Пикник». В здании торгового центра начался пожар, который тушили по повышенному уровню сложности.