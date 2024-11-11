Жительница Балашихи приняла участие в программе «Капитаны культуры»

Программа «Капитаны культуры» является масштабным образовательным проектом, направленным на развитие управленческого состава в сфере культуры по всей России. В этом году во втором потоке программы участвуют более 120 представителей из 43 регионов, представляющих различные культурные организации страны. Участники проходили обучение как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Первый этап обучения стартовал в сентябре и был посвящен освоению методов управления, развитию стратегического мышления и лидерских качеств. В ходе второго модуля, который проходил с 1 по 6 ноября, участники узнали о техниках ситуационного руководства, планирования и распределения ресурсов. Финальным этапом программы стала презентация проектов по усовершенствованию работы культурных организаций.

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и организации Росмолодежь. Академия творческих индустрий «Меганом» представляет собой концептуально новую образовательную среду для молодых представителей культуры и искусства, а также является ядром арт-кластера «Таврида». Образовательный центр предоставляет специалистам возможность расширять свои знания и профессиональные компетенции под кураторством лидеров направлений и участвовать в интерактивных проектах.

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