Жители Звездного Городка посадили яблони и вишни в память о жертвах ВОВ

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«Мы сажаем не только в память наших предков, которые погибли во время войны, но и как напоминание о том, как нужно относится к этому очень бережно и добросовестно. Тем более на этом месте, на котором мы стоим, будет цветущий сад да с такими знаменитыми яблонями, как „Благодатное кольцо“ и многие другие яблони, которые выращены мичуринскими садоводами», - рассказал летчик-космонавт России Валерий Корзун.

Первые 100 фруктовых деревьев в Звездном Городке высадили еще в 2017 году. За пять лет существования сада жители бережно ухаживали за деревьями. Практически все саженцы прижились.

«Во-первых, это школьники ухаживают за садом и, конечно, жители приходят. Очень мало деревьев, которые не прижились. А все остальные у нас растут. Так что скоро у нас будет сад», - сообщил председатель Совета депутатов округа Оксана Попович.

Первый такой сад мичуринских яблонь заложили в Дендрологическом саду национального парка «Плещеево озеро», в Переславле-Залесском и Ярославской области.

«Эта идея была воспринята всем народом, простыми людьми, которые откликнулись на наш призыв. И в 2017 году мы начали эту акцию именно в этот день 21 сентября на Родине Александра Невского. Это преемственность поколений. Это сохранение исторической памяти и культурного наследия наших народов», - рассказал директор международного центра «Святые Лавры Руси Православной» Владимир Березовский.

Во время высадки состоялся телемост между участниками акции. Кроме населения Звездного Городка в посадке деревьев одновременно участвовали жители Кемерова, Зеленогорска Красноярского края, Брянска, Мичуринска, Переславля-Залесского и других.

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