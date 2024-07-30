Жители ЖК «Пушкарь» встретились с главой Пушкино Красноцветовым
Жители жилого комплекса «Пушкарь» встретились с главой городского округа Максимом Красноцветовым и представителями ресурсоснабжающих организаций. В прошлом году завершилось строительство комплекса, и 296 дольщиков заселились в новые квартиры, однако у них остались вопросы.
Права дольщиков комплекса «Пушкарь» восстановили в прошлом году. Жители пришли на встречу с главой городского округа, представителями ресурсоснабжающих организаций, а также со специалистами ПАО «Россети Московский регион», чтобы задать вопросы по обслуживанию дома.
«Сегодня обсудили с жителями вопросы ЖКХ, передачу от застройщика наружных сетей электроснабжения и корректировку уличного освещения. Поручил в ближайшее время завершить мероприятия по передаче электросетевого хозяйства, сетей водоснабжения и водоотведения в специализированные организации», - рассказал Максим Красноцветов.
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