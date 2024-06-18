18 июня 2024, 08:34

Жители Зарайска приняли участие в областном конкурсе на лучший подъезд

Телеканал «360»
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Второй подъезд жилого дома № 32 в Первом микрорайоне в Зарайске представлен на конкурсе «Лучший подъезд Подмосковья». Он прошел на третий этап благородя необычным росписям на стенах с главными достопримечательностями и пейзажами городского округа.

Подъезд отремонтировали благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». Росписи на стенах выполнили педагоги Детской школы искусств имени Голубкиной. Все изменения предварительно согласовали с жителями.

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Комиссия, в состав которой вошли представители Министерства ЖКХ Московской области, глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко и сотрудники управляющей компании, проверила качество выполненного ремонта и нынешнее состояние подъезда, пообщалась с жильцами.

«Нам хочется, чтобы каждый год один или два таких подъезда в округе делали. Мы уже договорились, какой следующий подъезд будет разрисован. В этот раз тематика - семья», - поделился глава округа.

ЖКХ Зарайск конкурсы
17 июня 2024, 23:57
Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье
Телеканал «360»
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Более 20 тысяч подростков планируют устроиться на летнюю работу в Подмосковье. О том, какие вакансии доступны на сегодняшний день подрастающему поколению, рассказала директор центра занятости Московской области Светлана Скородумова в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Министерство социального развития Подмосковья активно работает в направлении трудоустройства юношей и девушек в летний период. На сегодняшний день работодатели заинтересованы в привлечении несовершеннолетних к трудоустройству.

«Рынок труда поменялся. Сегодня, если мы говорим в целом о безработице, она составляет в Московской области менее 1%. Сегодня на учете стоит всего лишь семь тысяч безработных, а вакансий по Подмосковью порядка 80 тысяч. И, конечно, на сегодня работодатель ищет другие инструменты для привлечения к себе не только молодежи, а в целом персонала и смотрит на кадровый резерв. А кадровый резерв у нас - это молодежь», - рассказала Светлана Скородумова.

При этом каждый подросток сможет найти работу по своему вкусу, которая поможет развить ему профессиональные навыки. В перечень входят вакансии помощников секретарей, юристов, бухгалтеров, кадровиков. Кроме того, юноши и девушки смогут устроиться озеленителями, рабочими по уборке, помощниками автослесарей.

«Работа в программных продуктах, составление деловых писем, работа с точки зрения коммуникации с юридическими лицами - все зависит от того, куда он идет и какая у него будет профессия, где он может в будущем применить этот навык», - рассказала специалист.

Перед работой всем кандидатам потребуется пройти специальные курсы, которые продлятся до нескольких дней, в зависимости от выбранной профессии.

«Еще хорошая история связана с тем, когда у нас несовершеннолетние идут работают месяц в одной компании, а затем месяц - в другой. Они приобретают достаточно большой круг друзей и знакомств, а также приобретают большое количество навыков, которые они в дальнейшем смогут использовать», - отметила Светлана Скородумова.

Она также добила, что все вакансии можно посмотреть на портале.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Молодежь Работа
17 июня 2024, 22:36
Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске
Телеканал «360»
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Центр «Активное долголетие» в Красногорске продолжает удивлять пожилых людей курсами компьютерной грамотности, вокала, уроками в бассейне и многим другим. Подробностями работы поделился его руководитель Богдан Андриянов в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Проект «Активное долголетие» курирует Министерство социального развития Московской области. Клубы взаимодействуют при помощи форумов, межрегиональных конкурсов и фестивалей.

«Долголеты с разных городов приезжают на тот или иной фестиваль, конкурс и проводят там время, показывая свое мастерство, творчество, делятся им. И вот в таком векторе это все работает», - рассказал Богдан Андриянов.

Фестивали, которые объединяют пожилых людей, проходят по разным направлениям, включая спортивные и творческие. Андриянов также выделил отдельный дополнительный блок - экскурсии, которые проводятся для долголетов.

«Сказать, что что-то из этого более или менее востребовано невозможно, поскольку каждый находит себе занятия по интересам. Если мы говорим про творчество - это рукоделие, ИЗО, вокал. Если говорим про спортивные направления - это, в первую очередь, бассейн. Большое количество долголетов желает посещать разные направления, включая свободное плавание и аквааэробику», - отметил специалист.

Отдельное внимание Андриянов уделил компьютерным курсам и урокам иностранного языка, которые проводятся для пенсионеров.

«Изучение иностранного языка помогает развивать нейронные связи и деменция отходит на нет - это уже доказанный факт. Чем больше человек учит стихов, учит новое, то есть выходит из зоны комфорта, тем выше эффект и лучше результат с памятью», - подчеркнул Богдан Андриянов.

Кроме того, проект «Активное долголетие» проводит различные мастер-классы. Среди них уроки по ЖКХ, здравоохранению и другим самым актуальным темам для долголетов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии спорткомплекса с ледовой ареной в Волоколамске. Стадион сможет вместить свыше 230 зрителей.

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Красногорск Экскурсии Фестивали Активное долголетие конкурсы
17 июня 2024, 21:21
В Подмосковье откроют 7 поликлиник и 13 ФАПов до конца года — Воробьев
Kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Президент России Владимир Путин уделил особое внимание работе поликлиник и первичной медпомощи. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев , отметив, что до конца года в регионе откроют семь поликлиник, 13 ФАПов, три кабинета врача общей практики, а также одну подстанцию скорой медицинской помощи.

Один из масштабных проектов - Центр постинтернатного сопровождения слепоглухих в Сергиевом Посаде. Он распахнет свои двери перед первыми пациентами уже в сентябре. Там будет проходить обучение по 12 профессиям, а также занятия спортом и комплекс реабилитационных мероприятий.

«Здесь мы создадим все условия для полноценной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот центр станет первым подобным в нашей стране», - отметил Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Две поликлиники откроются в Балашихе, а также по одному учреждению в Люберцах, Одинцове и Долгопрудном. ФАПы начнут работу в Волоколамске, Солнечногорске и Шаховской. Подстанция скорой медпомощи начнет прием пациентов в Мытищах.

«Также продолжим строить новые объекты здрава при поддержке инвесторов: в рабочем поселке Томилино в Люберцах появится поликлиника на 540 посещений - сдадим в 2026 году. Две поликлиники в Балашихе - на 670 посещений в ЖК „Столичный“ (2025 год) и на 750 посещений в ЖК „Новоград Павлино“ (2027 год)», - добавил Воробьев.

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Здравоохранение Больницы Андрей Воробьев Поликлиники Владимир Путин
17 июня 2024, 21:00
Казаки Богородского округа проведут десятидневный сбор в деревне Тимково
пресс-служба администрации Богородского городского округа
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На казачьем хуторе «Полевые» в деревне Тимково впервые проведут «казачье послушание». Воспитанники будут жить на базе фермерского подворья. Ребят научат мастерству фланкировки, азам верховой езды, ориентированию в лесу, казачьему народному промыслу и ремеслам.

Десятидневный сбор организовали Хуторское казачье общество Богородского округа, которое возглавляет потомственный казак и атаман Александр Полевой. Во время сбора можно будет попрактиковаться в военной и строевой подготовке.

Казаки Богородского округа расширяют свою деятельность, занимаясь не только работой с подрастающим поколением, но и активно участвуют в других сферах общественной жизни. Недавно они собрали груз гуманитарной помощи для бойцов СВО. Их подворье в окрестностях Ногинска всегда открыто для гостей. Казаки с удовольствием познакомят желающих с бытом и повседневными заботами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Богородский

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