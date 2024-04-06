Жители Воскресенска выйдут на субботник 13 апреля

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Как рассказали в администрации, после зимы жители округа приводят в порядок места отдыха, тротуары и зеленые зоны.

Уже убрали дворы в центре Воскресенска, в микрорайонах Фетровой фабрики и Цемгигант, а также в городе Белоозерский.

Следующий субботник пройдет 13 апреля. Любой житель округа может навести порядок в собственном дворе или ближайшем сквере. Посильная работа будет большим вкладом в общее дело.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье появятся новые лесопарки.

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