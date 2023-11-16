Жители Воскресенска собрали 3 тонны макулатуры за месяц
Воскресенск присоединился к всероссийскому эко-марафону по сбору макулатуры. За месяц жители городского округа собрали три тонны старых газет, тетрадок, коробок и упаковочной бумаги, которые направят в переработку.
Эко-марафон «Сдай макулатуру - спаси дерево» проводится при поддержке Министерства экологии и природопользования. К участию пригласили общественные организации, школы, детские сады и неравнодушных жителей.
«Акция пользуется спросом. Каждый год ее проводим. В настоящее время мы собрали три тонны макулатуры и хотим поблагодарить всех жителей за участие в акции», - говорит начальник отдела по работе с молодежью администрации Воскресенска Екатерина Чернышова.
Самыми активными марафонцами оказались сотрудники Центра культуры и творчества «Истоки», а также педагоги и учащиеся лицея имени Стрельцова.
Следующую экологическую акцию планируют организовать весной, но начинать собирать макулатуру можно уже сегодня.
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