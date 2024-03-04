Жители Воскресенска смогут пройти обследования с помощью передвижного флюорографа в марте

Читайте нас в:

Жители поселка Фосфоритный смогут сделать флюорографию 4, 5, 6 и 25 марта в поликлинике № 8. Также передвижной аппарат будет работать в Ашитковской сельской врачебной амбулатории 7 и 26 марта.

В поселке Хорлово обследования проведут на базе поликлиники № 8 - 18, 19 и 29 марта. Прием в Барановской сельской врачебной амбулатории пройдет 20 и 27 марта.

В поселке имени Цюрупы жителей обследуют 28 марта на базе поликлиники № 7. В Ратчинской сельской врачебной амбулатории флюорографию можно будет сделать 22 марта.

Все обследования жителей будут проводиться с 9:00 до 12:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».