Жители Воскресенска смогут пройти диспансеризацию в апреле

Читайте нас в:

В этом месяце диспансеризацию можно пройти 13 апреля в Центре здоровья, расположенном в Больничном проезде, дом 3, корпус 3, и 27 апреля в поликлинике № 4, расположенной на улице Московская, дом 30.

В городе Белоозерский диспансеризация пройдет в поликлинике № 6 на улице Молодежная, дом 36.

Обследования проведут в два этапа. Это позволит понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания.

Каждому необходимо иметь с собой страховой медицинский полис и паспорт гражданина РФ. Обследования проводятся бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».