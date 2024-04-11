Жители Воскресенска смогут пройти диспансеризацию в апреле
В Воскресенске пройдет нескольких единых дней диспансеризации. По результатам исследований врачи смогут дать индивидуальные рекомендации по укреплению здоровья для каждого.
В этом месяце диспансеризацию можно пройти 13 апреля в Центре здоровья, расположенном в Больничном проезде, дом 3, корпус 3, и 27 апреля в поликлинике № 4, расположенной на улице Московская, дом 30.
В городе Белоозерский диспансеризация пройдет в поликлинике № 6 на улице Молодежная, дом 36.
Обследования проведут в два этапа. Это позволит понять, здоров ли человек или у него присутствуют факторы риска, подозрения на скрытые заболевания.
Каждому необходимо иметь с собой страховой медицинский полис и паспорт гражданина РФ. Обследования проводятся бесплатно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что строительство детского клинического центра имени Рошаля в Красногорске завершено на 90%.
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