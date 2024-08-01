01 августа 2024, 10:27

Жители Воскресенска смогут получить услуги Центра занятости населения в МФЦ

Мингосуправления МО
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Подтвердить или перерегистрировать статус безработного можно в МФЦ Воскресенска. Об этом жителям городского округа напомнили в Мингосуправления Московской области.

«Подать заявление можно на портале „Работа России“. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на „Госуслугах“. Понадобится прикрепить резюме, на основании него центр занятости будет подбирать работу. Если нет резюме, то на портале его можно создать. Далее заявитель получит уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и останется прийти в офис в назначенное время», - рассказала директор МФЦ Воскресенска Эльвира Нигматулина.

Доступ к портале «Работа в России» предоставлен в цифровой зоне МФЦ. Для удобства жителей на портале госуслуг Московской области доступна информационная страница об услуге.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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Воскресенск МФЦ
01 августа 2024, 10:55
Бесплатная акция по выявлению гепатита B и С прошла в Котельниках
Администрация Котельники г.о.
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Медицинский центр CMD в Котельниках провел бесплатную акцию. Все ее участники могли сдать анализ на выявление гепатита B и С.

Поучаствовали в акции заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо и активисты местного отделения «Молодой гвардии».

«Активисты „Молодой гвардии Единой России“, достигшие совершеннолетия, тщательно следят за своим здоровьем и показателями крови, а также регулярно сдают кровь как доноры», - поделился руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Никита Сафонов.

Гости не только прошли исследование, но и побывали на экскурсии по медицинскому центру. Директор CMD Тимофей Кузнецов рассказал присутствующим о том, как появился центр, о затратах, а также навыках для ведения бизнеса.

Отметим, что в июне медцентр получил статус регионального социального предприятия.

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Здравоохранение Котельники «Единая Россия»
01 августа 2024, 10:07
Выдачу разрешения на пользование имуществом подопечного упростили в Подмосковье
Unsplash
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Оформление разрешения на безвозмездное пользование имуществом подопечного перевели в цифровой формат в Подмосковье. Услуга доступна на региональном портале и предоставляется за семь рабочих дней.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, приемные родители и опекуны не могут распоряжаться имуществом подопечного по своему усмотрению. Для этого нужно получить специальное разрешение органов опеки. Теперь сделать это можно онлайн.

«Более того, для удобства пользователей в онлайн-форму внедрен сервис автозаполнения сведений о подопечном. Опекуну достаточно будет только выбрать нужного ребенка из списка и направить заявку на рассмотрение», - отметила глава министерства Надежда Куртяник.

Решение о выдаче разрешения поступает в личный кабинет заявителя.

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Госуслуги
01 августа 2024, 09:50
Прием заявок на субсидии для социального бизнеса стартовал в Подмосковье
Медиасток.рф
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С 1 августа в Подмосковье стартовал прием заявок на получение двух мер поддержки бизнеса. Это субсидии для социальных предприятий и гранты для социальных и молодых предпринимателей.

«Предприниматели Подмосковья, получившие социальный статус, могут подать заявку на субсидию размером до двух миллионов рублей, но не более 85% затрат. Поддержка позволит бизнесу компенсировать часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, в том числе на аренду или ремонт. Прием заявок продлится до 30 августа», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Узнать подробнее и подать заявку на получение субсидии можно на инвестиционном портале Московской области.

«Также с 1 августа предприниматели Подмосковья могут подать заявку на грант размером от 100 до 500 тысяч рублей. Воспользоваться поддержкой могут включенные в реестр социальных предприятий и молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно», - добавила Зиновьева.

Узнать больше и подать заявку на получение гранта можно на инвестиционном портале Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
01 августа 2024, 09:37
Две новые программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье с 1 августа
Медиасток.рф
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Еще две программы поддержки бизнеса запустили в Подмосковье 1 августа. Получить помощь смогут социальные предприятия и молодые бизнесмены. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Социальные предприятия из Подмосковья смогут получить субсидии в размере до двух миллионов рублей. Их можно направить на аренду, ремонт, коммунальные платежи и оборудование, компенсировав до 85% затрат.

Молодые предприниматели до 25 лет также смогут претендовать на поддержку и получить гранты от 100 до 150 тысяч рублей. Их можно также вложить в аренду, ремонт и закупку техники.

Узнать подробнее о субсидиях и грантах можно на инвестиционном портале региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Андрей Воробьев Поддержка предпринимателей в Московской области

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