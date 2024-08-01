Жители Воскресенска смогут получить услуги Центра занятости населения в МФЦ

«Подать заявление можно на портале „Работа России“. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись на „Госуслугах“. Понадобится прикрепить резюме, на основании него центр занятости будет подбирать работу. Если нет резюме, то на портале его можно создать. Далее заявитель получит уведомление о явке в МФЦ по электронной почте и останется прийти в офис в назначенное время», - рассказала директор МФЦ Воскресенска Эльвира Нигматулина.

Доступ к портале «Работа в России» предоставлен в цифровой зоне МФЦ. Для удобства жителей на портале госуслуг Московской области доступна информационная страница об услуге.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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