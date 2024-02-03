Жители Воскресенска расчистили от снега парковки и дорожки в двух дворах

Горожане заранее договорились через домовой чат о времени и деталях субботника, а также позаботились о том, чтобы освободить дворы от автомобилец. Не осталось в стороне и муниципальное бюджетное учреждение «БИО». Жителям они предоставили необходимую технику для очистки территории от снега, а сотрудники компании «ЭКО сервис групп» подготовили горячий чай и музыку, чтобы уборка шла веселее.

В результате жителям удалось расчистить от снега все пешеходные дорожки и парковки. Вывезти снег помогла техника.

Прохожие, спешащие по своим делам, с интересом наблюдали за процессом и не скрывали восхищения увиденным. Многие из них останавливались, чтобы выразить благодарность за чистоту и порядок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

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