02 июня 2024, 16:09

Жители Воскресенска прошли диспансеризацию в парке «Кривякино»

Медиасток.рф
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Выездная диспансеризация возобновила работу в Воскресенске. Жители могли сдать анализы, пройти диагностику, а также получить консультацию специалиста.

Проверил работу местных служб, пообщался с жителями и оценил удобство выездной диспансеризации и глава округа.

«Это мероприятие у нас проходит дважды в месяц. Время подбирают время так, чтобы было не жарко - с девяти утра до часу дня», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Следующая выездная диспансеризация в парке «Кривякино» пройдет восьмого июня. Летом прошлого года свое здоровье в ее рамках проверили более 650 человек.

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В парке «Кривякино» вновь заработала выездная диспансеризация. Каждый житель Воскресенска мог бесплатно пройти здесь медицинское обследование.

«Работают терапевты, можно проверить кровь на глюкозу и холестерин, сделать кардиограмму и пройти флюорографию. Также пациенты заполняют анкету. По ее результатам выявляются факторы риска социально-значимых заболеваний», - пояснила заведующая поликлиникой № 4 ГБУЗ Московской области «Воскресенская больница» Анна Пушечникова.

К таким заболеваниям, к примеру, относятся туберкулез, сахарный диабет и злокачественные новообразования. Результаты диспансеризации передадут в поликлинику, к которой прикреплен пациент. Если выявят отклонение от нормы - его пригласят на прием к терапевту.

Диспансеризация Воскресенск Парки
02 июня 2024, 17:06
Более 300 бутылок воды раздали жителям Чехова из-за жары
Медиасток.рф
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Волонтеры Чехова по инициативе администрации округа бесплатно раздавали бутилированную воду в аномально жаркие дни. Акция прошла в наиболее популярных местах округа.

В конце мая температура воздуха в Подмосковье поднялась до 28 градусов. В жаркие дни восемь волонтеров по инициативе администрации Чехова раздавали на улицах бутилированную воду, чтобы не допустить обезвоживания у людей, находившихся на солнце. Акция прошла у автовокзала и на благоустроенной набережной реки Теребенки.

«Лето обещает быть аномально жарким. Поэтому наши волонтеры постоянно помогают жителям городского округа и заботятся об их здоровье. И сегодня мы планируем раздать более 300 бутылок воды», - пояснила волонтер Подмосковья Анастасия Онищенко.

В жаркий период лета прошлого года волонтеры раздавали воду два раза в неделю. В этом году в период аномально высоких температур планируют добавить еще одну точку, где можно будет бесплатно получить бутылку воды, - городской парк.

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Волонтеры Чехов Погода
02 июня 2024, 16:40
Развитие агропромышленного комплекса «Родина» обсудили в Воскресенске
Медиасток.рф
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Производственные мощности агрокомплекса «Родина» в Воскресенске минимизированы из-за отсутствия земель. Глава округа побывал на предприятии с рабочим визитом, чтобы обсудить решение проблемы.

Сегодня на предприятии трудятся более 200 человек. За прошлый год они заготовили 45 тысяч тонн сенажа, силоса и сена и надоили порядка 14 тысяч тонн молока. Решение земельного вопроса поможет агрокомплексу развиваться в полную силу, а также создавать новые рабочие места.

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Вместо 5000 гектаров земли в этом году сотрудники агрокомплекса «Родина» обработают только 1700. Дело в том, что часть земель последние 10 лет обрабатывалась в бывшем совхозе «Ачкасова», но теперь у нее появился новый хозяин. Для заготовки комбикорма в привычных объемах «Родине» нужны дополнительные земельные угодья. Проблему обсудили директор предприятия и глава округа.

«Мы с Михаилом Михайловичем проговорили все вопросы, я дал поручение своему заместителю посмотреть землю, которую можно использовать под сельское хозяйство. Все, что возможно, мы выделим. И сделаем все, чтобы производство дальше развивалось» - прокомментировал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Основное направление агрокомплекса - животноводство, поэтому заготовки комбикорма - один из ключевых вопросов развития.

Сельское хозяйство Воскресенск Экономика
02 июня 2024, 15:46
Футбольный фестиваль «ЦСКА — все сюда!» провели в Домодедове
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Фестиваль «ЦСКА — все сюда!» прошел в Домодедове на стадионе «Авангард». Юные футболисты продемонстрировали профессионалам быстроту, ловкость, силу и точность удара. Все участники получили электронный сертификат, а у самых талантливых ребят появился шанс пройти обучение в знаменитой академии и СШОР «Олимп».

​«Стадион „Авангард“ в Домодедове - одна из ведущих футбольных локаций во всей Московской области. Здесь работают прекрасные спортивные школы. Представители столичной команды проводят футбольные мастер-классы и тестирование юных футболистов. Уверен, что в вопросах развития футбола у Домодедова не будет проблем», - рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Алексей Перов.

Разминку и мастер-класс для юных футболистов провел трехкратный чемпион России, четырехкратный обладатель Кубка и Суперкубка страны Алан Дзагоев, а после раздал автографы всем почитателям его таланта.

Кроме того, посетители получили уникальную возможность сфотографироваться с Кубком УЕФА, увидеть выступление профессиональных футбольных фристайлеров, а также посетить игровую зону с PlayStation, ярмарку российских брендов и павильон здоровья, где все желающие смогли пройти экспресс диагностику.

Следующий футбольный фестиваль проведут в Одинцове, 15 июня. В соревнованиях примут участие ребята 10-11 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЦСКА Школы Футбол Фестивали
02 июня 2024, 15:34
Турнир по киберспорту в Воскресенске собрал 16 команд
Unsplash
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Уже во второй раз в Воскресенске прошли соревнования по киберспорту среди молодежи. За возможность попасть в команду от городского округа поборолись 16 сборных.

Всех участников турнира отметили дипломами и кубками.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Соревнования по игре Counter–Strike 2 на базе клуба CyberX Community проводятся уже во второй раз. В этом году в них поучаствовало 16 команд. Главная задача турнира - выявить лучших и сформировать команду от Воскресенска на Московскую студенческую киберспортивную лигу. Поприветствовал участников соревнований глава округа.

«Хочу вам пожелать совершенствования вашего мастерства. Победы и удачи!», - отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

Молодежь Воскресенск Киберспорт

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