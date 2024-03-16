Жители Воскресенска проголосовали за благоустройство территории на избирательном участке

В этом году на голосование вынесено четыре объекта: сквер по улице Московской, сквер в селе Барановское, площадь в деревне Ратчино, сквер в городе Белоозерский, улица 50 лет Октября.

Жители Воскресенска, которые пришли проголосовать на выборах президента России, активно приняли участие и в выборе мест для благоустройства. Одним из них стал действующий военнослужащий СВО.

«Я бы с радостью. Я немножко от этого далек, поскольку нахожусь на СВО, но давайте», - поделился военный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».