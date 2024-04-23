Жители Воскресенска примут участие в «Диктанте Победы»
Жители городского округа Воскресенск примут участие в исторической акции Единой России «Диктант Победы». Она пройдет 26 апреля.
В округе для нее организовано 24 площадки, а центральной станет школа № 2. С остальными адресами можно ознакомиться на официальном сайте Диктанта.
Задания посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим юбилейным датам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проинформировал, что 27 апреля в Подмосковье пройдет акция «День добрых дел». Присоединиться к ней смогут все желающие.
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