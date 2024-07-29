Жители Воскресенска отпраздновали День Нептуна на пляже реки Семиславки

Ребенка пяти лет вернули матери с помощью судебных приставов Подмосковья. Отец скрывал место нахождения дочери и не выходил на связь.

Супруги находятся в состоянии развода, но мать не препятствовала общению дочери с отцом. На одной из таких встреч мужчина забрал девочку и не вернул в обозначенное время. Он перестал отвечать на звонки и скрылся.

Женщина срочно обратилась в Одинцовский городской суд, который вынес решение передать ребенка на воспитание матери. Судебные приставы возбудили исполнительное производство, информацию о чем направили по адресу регистрации отца. Но мужчина не выходил на связь и прятался.

Приставы ограничили мужчину в праве выезда за границу и в праве управления транспортными средствами. В связи с возможной угрозой жизни и здоровью девочки, ее и отца также объявили в федеральный розыск.

Ребенка начали искать повсеместно, привлекли камеры систем «Безопасный регион» и «Безопасный город». Судебные приставы неоднократно приезжали по известным местам пребывания мужчины и размещали информацию о его розыске в социальных сетях.

Найти беглеца помогла психиатрическая экспертиза, которую суд в рамках бракоразводного процесса назначил для обоих супругов и их дочки. Ко времени обследования судебные приставы вместе с сотрудниками отделения специального назначения и органами опеки прибыли в медицинский центр. Процесс передачи ребенка матери прошел в спокойной обстановке из-за грамотных действий сотрудников. Пятилетняя девочка обрадовалась, когда увидела свою маму, и с радостью пошла к ней.

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