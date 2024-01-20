Жители Воскресенска отметили Крещение Господне

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить безопасность всех мероприятий, которые прошли на Крещение. В этом году в регионе подготовили 226 мест для купаний.

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В этом году жители Воскресенска могли погрузиться в ледяную воду в четырех оборудованных в соответствии со всеми требованиями безопасности купелях: в парке поселка Хорлово, на реке Нерской в селе Ашитково, на озере Светлом в районе Лопатинский и в ручье рядом с храмом в городе Белоозерский. Несмотря на сильную метель, желающих окунуться в иордань было очень много.

«Погода не пугает, наоборот, замечательно. Уже купаюсь с 12 лет, бывала разная погода. И в плюсовую температуру находили места. Окунаемся, это благочестивая традиция, которую моя семья поддерживает каждый год», - поделился житель Воскресенска Андрей Печенин.

Около всех прорубей установили специальные поручни и ограждения, положили деревянные настилы, а также установили раздевалки. Верующих угостили горячим чаем со сладостями. Кроме того, у каждой купели дежурили бригады скорой помощи, спасатели и полицейские.

В день праздника во всех храмах и церквях прошли праздничные богослужения. Для прихожан организовали раздачу крещенской воды.