Жители Воскресенка смогут сдать старые шины на площадке «Мегабак» до 15 ноября

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Участники акции также смогут сделать креативное фото с шинами и разместить фотографию с #сдалшинынаМегабак в социальной сети ВКонтакте. За лучшие фотографии можно получить сертификат на покупку новых шин от партнеров проекта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Акцию запустило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Жители смогут сдать старые шины на площадку «Мегабак», которая находится в селе Новлянское вблизи дома № 82. Она работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.