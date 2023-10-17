Жители Воскресенка смогут сдать старые шины на площадке «Мегабак» до 15 ноября
Экологическая акция по сбору отработанных покрышек стартовала в Воскресенске. Старые шины можно будет сдать на площадке «Мегабак» с 15 октября по 15 ноября.
Участники акции также смогут сделать креативное фото с шинами и разместить фотографию с #сдалшинынаМегабак в социальной сети ВКонтакте. За лучшие фотографии можно получить сертификат на покупку новых шин от партнеров проекта.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Акцию запустило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Жители смогут сдать старые шины на площадку «Мегабак», которая находится в селе Новлянское вблизи дома № 82. Она работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00.