Жители Волоколамска зажгли свечи в память о жертвах теракта в Crocus City Hall
Около 200 жителей Волоколамска собрались вечером 24 марта, чтобы почтить память жертв трагедии в Crocus City Hall. Акция «Свеча памяти» прошла у стихийного мемориала, возникшего утром после теракта на городской площади.
Многие волоколамцы пришли на акцию «Свеча памяти» целыми семьями. Вереницы взрослых и детей возлагали цветы и детские игрушки к стихийному мемориалу, зажигали свечи и лампадки.
«Город скорбит вместе с семьями погибших в страшном теракте. Скорбит вся страна, весь российский народ. Трагедия отозвалась болью в каждом сердце», - сказала в своем обращении к участникам акции временно исполняющая полномочия главы администрации Волоколамского городского округа Наталья Козлова.
На брусчатке городской площади волоколамцы выложили свечами два слова - «Крокус» и «Скорбим».
Вечером 24 марта траурная акция «Журавли» прошла у стен Crocus City Hall, в котором 22 марта от рук террористов погибли люди, пришедшие на концерт группы «Пикник». Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале поблагодарил каждого, кто не остался в стороне, за помощь и неравнодушие.