11 марта 2024, 10:32

Жители Власихи смогут выбрать места для благоустройства на 2025 год

Министерство благоустройства Московской области
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Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства на 2025 год начнется 15 марта. Жителям Власихи предложат проголосовать за один из двух объектов.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование пройдет по нацпроекту «Жилье и городская среда» по инициативе президента России.

Проект направлен на преображение городов страны и создание комфортных условий для жителей.

Во Власихе предложат выбрать для благоустройства «Поляну сказок» или территорию у родника на Цветном бульваре.

Принять участие в опросе могут все желающие старше 14 лет.

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Благоустройство Власиха
11 марта 2024, 10:35
Весенний «Урок цифры» по тестированию программных продуктов начался в Подмосковье
Unsplash
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Новый весенний «Урок цифры» пройдет в Московской области с 11 по 31 марта. На занятиях школьникам с 1 по 11 классы расскажут о многообразии профессий в IT-сфере, связанных с тестированием программных продуктов.

Урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер, с помощью которого ребята освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами. Те, кто пройдут все тренажеры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой.

Онлайн-занятия по теме «Технологии тестирования» доступны на сайте проекта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Школьники
11 марта 2024, 10:33
Мингосуправления Подмосковья предупредило жителей о новой схеме мошенничества в мессенджерах
Медиасток.рф
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Телефонные мошенники придумали новую схему обмана жителей, о чем предупредили в Мингосуправления Подмосковья. Злоумышленники создают в мессенджерах аккаунт с логотипом известного банка и звонят с него потенциальным жертвам.

Жителям внушают, что нужно срочно обновить мобильное банковское приложение и просят подождать звонка от якобы «технического специалиста», который поможет это сделать. Сообщник мошенника звонит по видеосвязи и объясняет это необходимостью идентификации клиента по биометрии. После этого просит включить режим демонстрации экрана и зайти в приложение банка.

Через трансляцию экрана киберпреступники видят в приложении номера карт клиента, суммы на счетах и успевают зафиксировать коды, которые приходят в СМС от банка для входа в приложение.

Важно помнить, что сотрудники банков не связываются с клиентами в мессенджерах. Кроме того, не нужно транслировать экран своего устройства любым незнакомым людям. Лучше прервать все подозрительные звонки без выполнения требований собеседника.

Мингосуправления Московской области рекомендует отправить своим родным памятку по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Мессенджеры Мошенничество
11 марта 2024, 10:32
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 4 балла утром 11 марта
Медиасток.рф
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Пробки на дорогах Подмосковья оценили в четыре балла утром 11 марта. Заторы образовались на некоторых шоссе и трассах в сторону Москвы.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также Киевском, Варшавском, Пятницком, Ленинградском, Носовихинском, Пятницком, Можайском и Щелковском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными, не превышать скорость и отказаться от резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
11 марта 2024, 09:54
Жителям Дмитрова предложат выбрать один из двух парков для благоустройства в 2025 году
Министерство благоустройства Московской области
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Всероссийское онлайн-голосование по выбору территорий для благоустройства начнется 15 марта. Жителям Дмитрова предложили отдать голос за два парка.

Как рассказали в Министерстве благоустройства Подмосковья, голосование проведут по нацпроекту «Жилье и городская среда» по инициативе президента. Это позволит преобразить города и сделать их комфортнее для жителей.

В Дмитрове на выбор предложат две территории: парк «Березовая роща» и парк «Сосновый бор». Проголосовать могут все желающие старше 14 лет. Объект-победитель преобразят в 2025 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дмитров

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