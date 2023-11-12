12 ноября 2023, 23:38

Жители «Театрального парка» в Королеве получат новый детский сад

Телеканал «360»
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Строительство детского сада на территории жилого комплекса «Театральный парк» продолжается в Королеве. Он сможет принять до 107 воспитанников.

На территории наукограда Королева в жилом комплексе «Театральный парк» уже построено 37 новых домов. Этому району удалось создать все необходимые условия для комфортного проживания людей. В рамках строительства данного комплекса возвели школу на 660 мест и дошкольное учреждение на 80 мест. А в этом году работы начались над строительством детского сада, который сможет принять до 107 воспитанников.

Площадь дошкольного учреждения составит более 1,9 тысячи квадратных метров. В рамках этого проекта предусмотрено наличие просторных игровых комнат, кабинетов для развития и обучения, залов для творчества и спорта, а также современной столовой и медицинского блока. Здесь будут созданы все условия для полноценного развития и занимательного обучения детей.

Кроме того, на территории детского сада обустроят спортивные площадки, на которых создадут особые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит им не только развиваться физически, но и познавать мир в игровой форме. Работы проводятся в соответствии с установленным графиком, что позволяет надеяться на завершение строительства в срок.

Первый заместитель главы городского округа Королев Сергей Иванов рассказал, что застройщик взял на себя обязательство завершить монолитные работы до конца года. Кроме того, компания должна будет приступить к установке ограждений, выполнить обратную засыпку и утеплить цокольный этаж.

На сегодняшний день на участке полностью завершили работы по вертикальной планировке, устройству котлована и подбетонного основания. Кроме того, было завершено строительство вертикальных конструкций первого этажа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вкладе в образование детей, новых школах и детских садах в регионе.

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Детские сады Королев
12 ноября 2023, 23:18
Новый корпус построят для реабилитационного центра «Забота» в Королеве в 2024 году
Телеканал «360»
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Строительство нового корпуса для реабилитационного центра «Забота» в Королеве планируют завершить в 2024 году. Его площадь превысит 550 квадратных метров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области.

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Реабилитационный центр «Забота» ведет свою деятельность в Королеве с 1994 года. Здесь оказывают помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и оставшимся без попечения родителей, а также ребятам с ограниченными возможностями здоровья. С ними ведут работу опытные педагоги и психологи.

Одно из зданий центра 50-х годов постройки за время эксплуатации пришло в негодность и перестало соответствовать требованиям санитарной и пожарной безопасности. Было решено снести этот корпус и на его месте построить новый.

«На период строительства нового здания детишек перевели, выделили помещение в школе на 660 мест, здесь же рядышком в микрорайоне для того, чтобы они могли полноценно получать помощь», - рассказал первый заместитель главы городского округа Королев Сергей Иванов.

Отметим, что строительные работы начались в 2023 году. Площадь нового центра составит более 550 квадратных метров. Благодаря современному проекту и оборудованию можно будет значительно расширить спектр услуг. Также это позволит увеличить штат сотрудников центра для помощи детям с различными заболеваниями.

Помимо медицинской помощи, в центре оказывают социальные услуги - помогают семьям, оказавшимся в сложных обстоятельствах. На сегодняшний день уже полностью вырыт котлован здания и завершено обустройство фундамента и стен. Планируемый срок окончания работ - 2024 год.

Королев
12 ноября 2023, 22:59
Новый корпус детского сада «Маргаритка» открылся в Котельниках
Телеканал «360»
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Новый корпус детского сада «Маргаритка» распахнул двери перед первыми посетителями. Он рассчитан на 350 мест для детей в возрасте от 1,5 до семи лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии ключевых образовательных кластеров в регионе.

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На торжественном открытии детского сада присутствовали мамы и папы с детьми из новостроек. Новое дошкольное учреждение уже второе в этом микрорайоне. Первый детский сад на 350 мест был открыт в 2022 году.

Новый детский сад получил просторные игровые и спальни, музыкальный и спортивный залы, кухню и медицинский кабинет. Учреждение оборудовано современной техникой и мебелью. Для малышей в дошкольном учреждении созданы все условия, которые позволят качественно подготовиться к следующему этапу обучения.

«При строительстве детского сада учитывалось очень много. Наше учреждение является участником огромного проекта Московской области Preschool. Соответственно, когда шло именно согласование о комплектовании оборудования, игрушек, наполнении всего детского сада, мы в первую очередь, учитывали именно эти моменты, чтобы для деток были инновационные разработки», - рассказала Юлия Николаева.

В детском саде открыли 14 возрастных групп. На территории расположены уютные игровые участки для каждой группы, стилизованные под парковую зону.

Депутат Государственной думы Роман Терюшков подчеркнул, что строительство детского сада наглядно показывает программу «Единой России» в действии.

«То, о чем просили наши жители в 21-м году, когда была активная избирательная компания, сейчас вместе с администрацией, вместе с нашим губернатором, мы вводим детский сад, который обещали. Он действительно долгожданный, 350 мест. Здесь идет большими темпами строительство и надо заботиться о социальной инфраструктуре», - отметил Роман Терюшков.

Напомним, объект построили за счет средств федерального, регионального и муниципального бюджетов. В честь открытия еще одного корпуса «Маргаритки» для детсадовцев устроили небольшой праздник с анимационной программой, а для родителей организовали экскурсию по новому зданию.

Детские сады Котельники
12 ноября 2023, 22:39
Педагог из Коломны представит Подмосковье в финале конкурса «Учитель здоровья России»
Телеканал «360»
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Педагог из Коломны представит Московскую область в финале всероссийского конкурса «Учитель здоровья России». Учитель физкультуры с хорошим чувством юмора всегда находится на одной волне со школьниками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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В Коломну педагог переехал из Донецкой народной республики почти восемь лет назад. После переезда он устроился на работу в школу. Поднабравшись опыта, Андрей Литвинов решил рискнуть и принял участие в конкурсе «Учитель здоровья России». В итоге оказался лучшим в Подмосковье. На суд жюри он представил свой опыт работы.

«Ребенок должен чувствовать заботу о себе, а задача учителя эту заботу показать, то есть показать через отношение к ребятам. То есть дети у нас все разные, у одних хорошая физическая подготовленность, у кого-то не очень, и твоя задача как учителя к каждому ребенку найти свой подход», - рассказал учитель физкультуры школы № 30 им. Героя Советского Союза Б. В. Бирюкова Андрей Литвинов.

Кроме того, Андрей Литвинов является кандидатом в Мастера спорта по флорболу. Эта игра полюбилась школьникам. В планах организовать команду и устроить муниципальный турнир.

Отметим, что впереди у Андрея Литвинова еще один конкурс. Он представит Подмосковье на всероссийском этапе, финал которого пройдет с 29 ноября по 1 декабря в Нижнем Новгороде.

Коломна
12 ноября 2023, 22:24
Торжественные проводы призывников в армию состоялись в Королеве
Телеканал «360»
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Торжественные проводы юношей на срочную службу в Вооруженные силы России прошли в Королеве. Служить отправились 19 юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

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Глава Королева Игорь Трифонов пожелал призывникам достойно пройти срочную службу и вручил традиционные подарки - наручные часы.

«Вам пожелаю самого главного, во время прохождения воинской службы понимать, что исполнение уставов, приказов - это всегда победа над собой. Это умение приблизить тот самый день, когда уже в праздничной дембельской форме вы придете домой, обнимите родных и скажете: „Мам, пап, привет, я теперь настоящий мужчина“», - выступил перед призывниками Игорь Трифонов.

Где будут служить юноши пока не знают. В основном их планируют распределить в воинские части Западного военного округа, в том числе в ряды Национальной гвардии, Воздушно-космических сил, Воздушно-десантных и других войск. Настроение у призывников бодрое, к предстоящей службе относятся серьезно.

«Я считаю, что каждый парень должен пройти службу в армии, я горжусь своей Родиной. У меня лично отец сам военный прошел чеченскую войну. Я считаю, что я тоже смогу. Отец будет мной гордиться, как я горжусь им», - рассказал призывник Иван Медведько.

Отметим, что ежегодно округ отправляет на службу более 100 человек. Ровно через год повзрослевших юношей ждут дома.

Королев

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