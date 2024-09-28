Жители Солнечногорска выберут главный в округе объект исторического наследия

Мастерская управления «Сенеж» появилась в Солнечногорске в феврале 2019 года и стала площадкой для участников проектов и конкурсов платформы «Россия - страна возможностей», а также для руководителей, управленцев и молодежного актива. Здесь проводят образовательные мероприятия и молодежные форумы, включая «Территорию смыслов».

«Цель проекта „Места силы России“ - познакомить людей с уникальными природными и рукотворными объектами на территории России, имеющими высокий туристический потенциал и обладающими значимыми ценностями», - отметил исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Проект реализуют при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках федеральной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Проголосовать за мастерскую управления «Сенеж» можно по ссылке.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».