Жители Солнечногорска прошли тестирование на ВИЧ в мобильный пункте

Мобильный пункт для тестирования расположили за зданием Центральной поликлиники, а вся процедура занимала не больше трех минут.

«Из-за погодных условий летом, в жару, обычно наблюдается небольшое количество посетителей. Но сегодня у нас 18 человек прошло тест на ВИЧ. У всех тестируемых результат отрицательный», - рассказал врач-эпидемиолог Центра СПИД Московской области Владислав Боциев.

Чаще всего при экспресс-тестировании результаты отрицательные, но случаи выявления ВИЧ также бывают. В таком случае пациента отправляют в Центр СПИД или другую лабораторию на повторную сдачу крови на антитела. Специалисты Центра СПИД приезжают в Солнечногорск не в первый раз. В планах у больницы дальнейшее активное сотрудничество.

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