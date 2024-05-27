Жители Солнечногорска прошли онкодиагностику при помощи ИИ
В Центральной поликлинике Солнечногорска прошел День открытых дверей, посвященный Всемирному дню борьбы с меланомой. Жители округа смогли проконсультироваться у онколога и дерматолога, а также пройти диагностику новообразований кожи без предварительной записи.
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Основная цель мероприятия заключалась в выявлении подозрительных изменений кожи, ранней диагностике, а также обнаружении доброкачественных и злокачественных опухолей на ранних стадиях.
Врачи провели комплексное обследование пациентов. Оно включало визуальную оценку состояния, оптическую и цифровую дерматоскопию с применением технологий искусственного интеллекта на специализированном оборудовании FotoFinder.
Заведующий Центром амбулаторной онкологической помощи, врач онколог Андрей Тюриков, отметил, что при необходимости проводилась цитологическая диагностика новообразований кожи с использованием биопсии.
Дни открытых дверей в Центре проводятся ежемесячно с 9:00 до 14:00 без предварительной записи и абсолютно бесплатно. Любой желающий может получить консультацию специалистов и пройти необходимые обследования для проверки своего здоровья.