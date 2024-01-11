Жители Солнечногорска приняли участие в голосовании за очистку пруда в поселке Менделеево

Встреча с жителями микрорайона Восточный по вопросу отопления состоялась в Электростали. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возглавил собрание, после чего лично проверил ремонт частной котельной, из-за которой без тепла остались десятки домов.

Из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» еще 11 декабря в Электростали ввели режим ЧС. По поручению губернатора Андрея Воробьева создан оперативный штаб. С 1 января котельную передали МУП «Электростальский центр услуг» и здесь сразу же начался масштабный капремонт.

После встречи с жителями Брынцалов отправился в котельную «Восточная», чтобы лично проконтролировать ход ремонта.

«Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», - добавил он.

10 января в Новых Химках запустили котельную , обеспечивающую теплом десятки домов и социальных объектов. Ее работу временно приостанавливали из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе. На месте побывал губернатор Андрей Воробьев.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Игорь Брынцалов рассказал, что сейчас в микрорайоне Восточный круглосуточно работают пять аварийных бригад.

«Будем решать вопрос, чтобы увеличить их количество вдвое. Есть предложение привлечь специалистов из других округов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям микрорайона», - отметил председатель Мособлдумы.

«Проведены работы по установке пяти грязевых фильтров перед пятью теплообменниками. Идет ремонт химводоподготовки. Первый этап планируем завершить на этой неделе. Затем будет замена фильтрующего элемента и переврезка системы. Котлы требуют срочного капитального ремонта. Приобретено и доставлено оборудование, сформирована бригада для ремонта, но приступить к работам можно при подходящих температурных условиях», - рассказала глава округа Инна Волкова.

На встречу с жителями приехали депутат Госдумы Геннадий Панин, представители городской администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, следователи и депутаты. Причина встречи - сбой в работе частной котельной «Восточная», которая обслуживает целый микрорайон. Из-за коммунальной аварии без тепла остались несколько десятков многоквартирных домов и несколько социальных объектов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в такой ситуации открытый и честный диалог с жителями просто необходим.