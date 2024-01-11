11 января 2024, 11:08

Жители Солнечногорска приняли участие в голосовании за очистку пруда в поселке Менделеево

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
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Голосование по очистке прудов в 2024 году, расположенных на территории Московской области, проходит на портале «Добродел». От городского округа Солнечногорск представлен пруд на реке Клязьма в Менделеево.

Голосование по очистке прудов в 2024 году, расположенных на территории Московской области, проходит на портале «Добродел».

От городского округа Солнечногорск представлен пруд на реке Клязьма в Менделеево.

Каждый житель может отдать свой голос за очистку только за одного пруда. Всего в голосовании принимают участие 58 водоемов региона. Их отобрали администрации городских округов и жители.

Чтобы проголосовать, необходимо пройти по ссылке и выбрать на карте свой округ. Итоги подведут 15 января. ​ Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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Солнечногорск
11 января 2024, 11:32
Подмосковная служба помощи при ДТП приняла почти 289 тысяч обращений за год
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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За год в подмосковную службу помощи при ДТП обратились почти 289 тысяч человек. Учреждение отработало более 144 тысяч автомобильных аварий без пострадавших.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, получить помощь в оформлении аварии водители могут круглосуточно по телефону или лично в 16-ти стационарных центрах.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, главы Минтранса Алексея Гержика, за год служба отработала более 144 тысяч ДТП без пострадавших.

«Участникам более 59 тысяч аварий помощь в оформлении оказали в Центрах помощи при ДТП, а свыше 29 тысяч аварий оформили по Европротоколу», - сказал он.

Благодаря работе службы время нахождения попавших в аварию машин на дороге сократилось с трех часов до 40 минут. Это снижает риски возникновения повторных столкновений и время затруднений движения.

Попавшим в ДТП водителям рекомендуют обращаться за помощью по номеру 112.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ДТП
11 января 2024, 10:14
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов проверил ремонт котельной «Восточная» в Электростали
Фото: пресс-служба Мособлдумы
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Встреча с жителями микрорайона Восточный по вопросу отопления состоялась в Электростали. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов возглавил собрание, после чего лично проверил ремонт частной котельной, из-за которой без тепла остались десятки домов.

Из-за некачественной работы частной котельной «Восточная» еще 11 декабря в Электростали ввели режим ЧС. По поручению губернатора Андрея Воробьева создан оперативный штаб. С 1 января котельную передали МУП «Электростальский центр услуг» и здесь сразу же начался масштабный капремонт.

После встречи с жителями Брынцалов отправился в котельную «Восточная», чтобы лично проконтролировать ход ремонта.

«Все силы брошены на то, чтобы скорее закончить все работы. Температура в квартирах достигнет нормы, как только будет закончен ремонт насосов», - добавил он.

10 января в Новых Химках запустили котельную , обеспечивающую теплом десятки домов и социальных объектов. Ее работу временно приостанавливали из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе. На месте побывал губернатор Андрей Воробьев.

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Игорь Брынцалов рассказал, что сейчас в микрорайоне Восточный круглосуточно работают пять аварийных бригад.

«Будем решать вопрос, чтобы увеличить их количество вдвое. Есть предложение привлечь специалистов из других округов. Также прорабатывается вопрос о частичной компенсации платы за отопление жителям микрорайона», - отметил председатель Мособлдумы.

«Проведены работы по установке пяти грязевых фильтров перед пятью теплообменниками. Идет ремонт химводоподготовки. Первый этап планируем завершить на этой неделе. Затем будет замена фильтрующего элемента и переврезка системы. Котлы требуют срочного капитального ремонта. Приобретено и доставлено оборудование, сформирована бригада для ремонта, но приступить к работам можно при подходящих температурных условиях», - рассказала глава округа Инна Волкова.

На встречу с жителями приехали депутат Госдумы Геннадий Панин, представители городской администрации, прокуратуры, МВД, МЧС, следователи и депутаты. Причина встречи - сбой в работе частной котельной «Восточная», которая обслуживает целый микрорайон. Из-за коммунальной аварии без тепла остались несколько десятков многоквартирных домов и несколько социальных объектов. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что в такой ситуации открытый и честный диалог с жителями просто необходим.

Отопление Мособлдума Электросталь
10 января 2024, 21:48
«Рождественская выставка» открылась в Красногорске
Unsplash
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В ДК «Подмосковье» в Красногорске открылась рождественская выставка картин на соответствующую тематику. Здесь представлены зимние пейзажи, дворики, лес, птицы и животные, а также портреты, натюрморты и городские зарисовки.

Более сорока авторов представили на выставке свои работы. Всего на в экспозиции выставлено порядка ста картин. Их художники из Красногорска выбирали сами. На экспозиции - работы опытных мастеров и начинающих. Многие запечатлели на полотнах красоту родного края.

«Здесь и Красногорск, и средняя полоса, какие-то сказочные места, белки, гуси и все что хотите. Любой человек, пришедший к нам на „Рождественскую выставку“, уйдет отсюда с прекрасным настроением и это здорово», - говорит заведующая отделом выставочной деятельности ДК «Подмосковье» Марина Воронова.

Ранее Андрей Воробьев посетил котельную , обеспечивающую теплом десятки домов и соцобъектов, в Новых Химках. Объект был оперативно восстановлен после аварии.

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Красногорск Выставки
10 января 2024, 21:38
Котельная в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе
Телеканал «360»
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Районная тепловая станция РТС-240 на Нагорном шоссе в Химках вышла на полную нагрузку после аварии на трубопроводе. Об этом «360» сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ТСК «Мосэнерго» Роман Агапов.

«В работе находятся все котлы, температура теплоносителя уже достигла 95 градусов, и мы в течение часа ожидаем выйти на температурный график 110 градусов», - рассказал он.

На месте побывал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Ему доложили о текущей обстановке, о ситуации с неисправностью, что произошло и какие меры предпринимаются, добавил Агапов.

«Также мы сообщили о том, что полного отключения потребителей по зоне котельной РТС-240 не было, температура теплоносителя снижалась только до 60 градусов и оставалась циркуляция. Это позволило нам сохранить может быть не в полном объеме, но, тем не менее, тепло в домах», - заключил инженер.

Воробьев во время визита в Химки сообщил, что с момента аварии до запуска котлов прошло 3,5 часа. На месте продолжают работать аварийные бригады.

Химки Андрей Воробьев Отопление

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