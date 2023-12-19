Жители Солнечногорска помогли коммунальщикам в ликвидации последствий циклона «Ваня»

Помочь коммунальным службам в уборке территорий после снегопада вышли сотрудники администрации, управляющих компаний, а также общественники и жители. Всем участникам субботника выдали необходимый инвентарь, чтобы справиться со снежными навалами на улицах города.

Заместители главы администрации, представители структурных подразделений администрации под руководством главы Солнечногорска Константина Михалькова расчистили дорожки и памятники на Советской площади, убрали снег на детских площадках на Прожекторной и Банковской улицах.

Дворы и дороги расчистили также в Тверецком проезде и на Трехсвятской улице в деревне Голубое. Снег убрали во всех территориальных управлениях округа.

«Такие мощные снегопады бывают раз в 60 лет, поэтому без нашей помощи коммунальщикам просто не обойтись. И техника, и люди работают в круглосуточном режиме. Но всем нужен отдых, поэтому мы с коллегами сегодня вышли на снежный субботник», - сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

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