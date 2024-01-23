Жители Солнечногорска получили более 500 тысяч услуг в МФЦ в 2023 году

Самыми востребованными услугами за прошлый год стали: регистрация прав на недвижимое имущество, постановка объектов на кадастровый учет, регистрация граждан по месту жительства и пребывания, замена паспорта гражданина Российской Федерации, получение загранпаспорта и другие.

«Большинство услуг переведено в электронный вид, что облегчает людям жизнь и позволяет подать заявление из любой точки. Работа многофункциональных центров совершенствуется, посетители могут получить все необходимое в режиме „одного окна“. Благодаря цифровизации услуг постоянно расширяются возможности для бизнеса» , - сказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Всего в 2023 году жители обратились в подмосковные МФЦ свыше 12,3 миллиона раз, а через портал госуслуг подали более 6,2 миллиона заявлений. В регионе открыты 249 территориальных подразделений и офисов «Мои документы».

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