Жители Солнечногорска получат перерасчет за услуги ЖКХ

Заседание по вопросам ЖКХ состоялось в администрации Солнечногорска.

В числе актуальных вопросов было обеспечение газовой и пожарной безопасности в жилых домах, а также перерасчет за коммунальные услуги.

На встрече присутствовали председатели многоквартирных домов муниципалитета, представители ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний, Госпожнадзора и Мособлгаза.

«По поручению губернатора Подмосковья подготовлен перечень многоквартирных домов, где в конце декабря и начале января жителям некачественно предоставлялись услуги по горячей воде и отоплению. Жители получат перерасчет уже в январской платежке по отоплению, горячему водоснабжению и электроэнергии», - отметила председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов в Московской области Олеся Тыщенко.

Заседания штаба по вопросам ЖКХ проходят в администрации округа каждую неделю.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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