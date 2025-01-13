Жители Шатуры собрали грибы в местных лесах

Свой улов показали местные грибники в Telegram-канале Шатурского лесничества. Сейчас в лесах можно найти разнообразные грибы, включая некоторые виды, которые обычно считаются сезонными.

Фотографии они выкладывают в социальных сетях. Так, жительница Шатуры Жанна собрала корзину зимних опят.

По словам представителей лесничества, даже зимой в лесу можно обнаружить морозоустойчивые грибные виды. Они могут расти даже под слоем снега. При этом важно уметь отличать съедобные виды от ядовитых.

Ранее мы рассказывали о том, что в Шатуре из-за аномально теплой погоды зацвели цветы. Плюсовая температура и отсутствие снега стали настоящим подарком для коммунальных служб.