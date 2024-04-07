07 апреля 2024, 15:56

Жители Шатуры присоединились к Всероссийской акции «10000 шагов к жизни»

Источник фото: Администрация городского округа Шатура.
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Жители городского округа Шатура приняли участие во Всероссийской акции «10000 шагов к жизни». Главная цель стартов — популяризировать ведение здорового образа жизни.

Как рассказали в администрации городского округа, жители Шатуры и Рошаля прошагали необходимую для поддержания здоровья норму шагов в день.

Марафоны прошли в городских парках. Участники акции охотно делились друг с другом прекрасным настроением, ведь ходьба - это самый доступный и не требующий серьезных усилий способ всегда держать себя в тонусе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Шатура Парки
07 апреля 2024, 15:27
Водитель грузовика погиб в ДТП в Клину
Пресс-служба ГУ МВД по Московской области
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Смертельная авария с участием грузового автомобиля произошла сегодня на 96-м километре дороги М-11 в Клину. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Московской области.

По предварительным данным, водитель Volvo не справился с управлением и врезался в металлическое дорожное ограждение. От удара машина загорелась. Водитель погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку всех обстоятельств случившегося.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Клин Грузовики ДТП
07 апреля 2024, 13:40
Задача — быстро расселить 300 тысяч человек. Воробьев — о помощи людям из ветхого жилья
РИА «Новости»
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Перед властями Подмосковья стоит задача: как можно скорее расселить 300 тысяч человек из ветхого жилья. Об этом в интервью «России 1» сообщил губернатор Андрей Воробьев.

«У нас 300 тысяч человек живут или в бараках, или в двухэтажных домах. А еще 600 тысяч - в старых хрущевках. Наша задача - первые 300 тысяч человек максимально быстро расселить в современное жилье. Для этого у нас сейчас заключено порядка 140 проектов реновации», - рассказал он.

Воробьев отметил, что в ряде районов в Подольске дома и их системы «безнадежно устарели» - никакая замена сетей тут не поможет.

«Наша задача - через программу реновации максимально быстро построить там новое современное жилье с ремонтом, куда люди с удовольствием переезжают. Еще и потому, что это та же локация - тебе не нужно переезжать из Подольска в Балашиху, из Балашихи в Мытищи. <…> Наша задача - масштабно обеспечить строительство», - подчеркнул губернатор.

Разъяснительную работу о том, куда люди переезжают в рамках программы реновации, ведут в том числе главы округов. Используется успешный опыт Москвы.

Популярная услуга В течение 10 лет современным жильем должны обеспечить следующие 600 тысяч человек, отметил Воробьев.

По словам главы Подмосковья, проблемы обманутых дольщиков в регионе сейчас нет, и строителям не приходится участвовать в ее решении. Однако точно придется участвовать в расселении людей из ветхого жилья.

Еще одна действующая программа - расселение из аварийного жилья. В ближайшие несколько лет оттуда расселят около 50 тысяч жителей региона.

Если жилье признали аварийным, государство обязано в определенный срок предоставить жильцам новые квартиры. В Подмосковье эту возможность дополнили с помощью сертификатов на покупку жилья.

«Не нужно ждать, когда построится дом (как правило это минимум 18 месяцев, чаще - два года) - ты можешь получить сертификат и в любом городе Подмосковья приобрести жилье. Это очень популярная услуга, которую мы предложили. Выбирая ее, жители выбирают место, где они работают, планируют будущее», - сообщил Андрей Воробьев.

В мае-2024 в Подольске на улице Плещеевской достроят многоэтажку , куда смогут переехать люди из аварийного жилья.

Андрей Воробьев Дольщики Аварийное жилье
07 апреля 2024, 13:15
«Это востребовано». Андрей Воробьев — о благоустройстве парков в Подмосковье
Пресс-служба министерства благоустройства Московской области
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Запрос жителей и гостей Московской области на благоустройство парков, лесопарков и скверов очевиден. В таких зеленых зонах можно заниматься спортом, читать, отдыхать, участвовать в культурных событиях почти круглый год, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы видим запрос на парки, лесопарки, скверы, которые благоустраиваются. Буквально несколько недель назад мы дали старт федеральной президентской программе „Благоустройство малых городов“. У нас по этой программе уже 60 маленьких, но очень любимых жителями и нами городов благоустроено. Это скверы, парки, это Луховицы, Фрязино, Серебряные Пруды, Наро-Фоминск и другие города Подмосковья. Это очень важная программа, которая дополняется нашими усилиями», - отметил глава Подмосковья.

Он добавил, что президент Владимир Путин поддержал возможность благоустройства лесопарков, где люди могут отдыхать, гулять, общаться, знакомиться, где есть простор для развития малого бизнеса.

«Каждый год мы прибавляем 10-12 таких парков - это больше 100 гектаров каждый парк. Также мы модернизируем наши старые парки, которые любят наши жители. Благоустройство - это то, что очень востребовано, то, что позволяет проводить весь год комфортно. <…> Можно поесть, почитать книгу, можно заниматься спортом», - добавил Андрей Воробьев.

В парках и лесопарках Московской области стараются проводить еще и культурные события: выставки, музыкальные конкурсы, а также самодеятельность для детей и взрослых, подчеркнул губернатор.

Ранее лесопарк «Шишкин лес» в селе Павловская Слобода (городской округ Истра) признали лучшим на первой всероссийской парковой премии в номинации «Парк года. Большие города».

Благоустройство Выставки Андрей Воробьев конкурсы Парки
07 апреля 2024, 13:04
«Критически важно». Андрей Воробьев — о ремонте дорог в Подмосковье
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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В Московской области существует огромный запрос на ремонт дорог — работа идет согласованно, с учетом обращений жителей. Об этом в интервью телеканалу «России 1» рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Сейчас огромный запрос на ремонт дорог. Специфика такова, климат у нас такой, что дорожные работы сейчас, с наступлением плюсовых температур, являются критически важными. <…> Мы работаем согласованно с федеральными подразделениями, и муниципальные службы делают все, что необходимо, и во дворах, и в межквартальных проездах», - сообщил глава региона.

Выполняются как ямочный ремонт, так и более масштабные работы, связанные со сменой и укладкой нового покрытия на муниципальных, региональных и федеральных дорогах. Это «традиционная большая работа», подчеркнул Воробьев.

По его словам, власти получают обращения жителей, и это важно, поскольку показывает, чему нужно уделить приоритетное внимание.

«Работа начинается, мы с ней справимся, в этом нет никаких сомнений. На это направляются ресурсы дорожного фонда и дополнительные субсидии, потому что объем таков, что нужна максимальная концентрация ресурсов именно на строительстве и ремонте», - резюмировал Андрей Воробьев.

Он добавил, что работа только разворачивается, но жители уже замечают результаты.

Ранее стало известно о начале ямочного ремонта во дворах в Шатуре , а также планах по ремонту более 39 тысяч «квадратов» дорожного полотна во дворах в Химках по 40 адресам.

Андрей Воробьев Дороги Ремонтные работы

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