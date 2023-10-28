Жители Сергиева Посада спасли заблудившуюся сову

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Утром 28 октября в местной группе социальной сети «ВКонтакте» «Потеряшки Сергиев Посад» появилось сообщение о необычной находке. Жители дома № 25 на Зеленом переулке обнаружили сову, которая сидела на асфальте.

Подойти к птице люди побоялись и попросили помощи через социальную сеть. На клич откликнулись неравнодушные жители.

«Я увидела пост „ВКонтакте“ и сразу сюда побежала, потому что жалко стало. Когда я пришла, сова уже сидела на дереве и вокруг нее собралась приличная стая из ворон. Было страшно, что они ее заклюют», - поделилась местная жительница по имени Галина.

На месте обнаружения хищной птицы довольно быстро собралась толпа людей. К спасательной операции присоединились прохожие и жильцы близлежащих домов, которые вызвали работников пожарно-спасательной части № 83 и спасателей «Мособлпожспаса».

Они попытались снять птицу с дерева, поскольку граждане предположили, что у нее могут быть перебиты крылья и она не может улететь. Для этого в ход пустили пожарную лестницу и гидрант, однако практически сразу стало ясно - с птицей все в порядке. Сова бодро перелетала на другое дерево, продемонстрировав, что не нуждается в помощи.